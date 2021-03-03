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غداً.. بدء الانتقال لمستشفى المخواة الجديد بسعة 200 سرير

أمير الباحة أعلن افتتاحه جزئياً منتصف جمادى الأولى

تبدأ "صحة الباحة"، صباح غد الخميس، في نقل جميع العيادات والمرضى المنومين من مستشفى المخواة القديم للمستشفى الحديث، والذي أعلن أمير الباحة افتتاحه جزئياً منتصف جمادى الأولى.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن "صحة الباحة" ستستمر في نقل الأقسام والعيادات والمرضى المنومين بدءاً من يوم غدٍ الخميس وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ليتم نقل جميع الأقسام باستثناء قسم الكلى الذي يستمر في المبنى الحالي وخاضع لمشروع تجهيز وتطوير مميز.

جدير بالذكر أن مستشفى المخواة العام بسعة 200 سرير وتم إنشاؤه بتكلفة جاوزت ربع مليار ريال، وافتتاحه سيساهم بشكلٍ فاعل في تحسين الخدمة الصحية للقطاع التهامي وتخفيف الضغط الكبير في التحويلات على مستشفيات الملك فهد بالباحة والأمير مشاري ببلجرشي.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر الافتتاح الجزئي بعنوان (حسام بن سعود: سامحونا.. غداً يبدأ التشغيل التجريبي ونقل باقي الأقسام قريباً- "الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار).

المخواة مستشفى المخواة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. بدء الانتقال لمستشفى المخواة الجديد بسعة 200 سرير
سبق

تبدأ "صحة الباحة"، صباح غد الخميس، في نقل جميع العيادات والمرضى المنومين من مستشفى المخواة القديم للمستشفى الحديث، والذي أعلن أمير الباحة افتتاحه جزئياً منتصف جمادى الأولى.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن "صحة الباحة" ستستمر في نقل الأقسام والعيادات والمرضى المنومين بدءاً من يوم غدٍ الخميس وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ليتم نقل جميع الأقسام باستثناء قسم الكلى الذي يستمر في المبنى الحالي وخاضع لمشروع تجهيز وتطوير مميز.

جدير بالذكر أن مستشفى المخواة العام بسعة 200 سرير وتم إنشاؤه بتكلفة جاوزت ربع مليار ريال، وافتتاحه سيساهم بشكلٍ فاعل في تحسين الخدمة الصحية للقطاع التهامي وتخفيف الضغط الكبير في التحويلات على مستشفيات الملك فهد بالباحة والأمير مشاري ببلجرشي.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر الافتتاح الجزئي بعنوان (حسام بن سعود: سامحونا.. غداً يبدأ التشغيل التجريبي ونقل باقي الأقسام قريباً- "الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار).

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
03:10 PM

غداً.. بدء الانتقال لمستشفى المخواة الجديد بسعة 200 سرير

أمير الباحة أعلن افتتاحه جزئياً منتصف جمادى الأولى

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
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تبدأ "صحة الباحة"، صباح غد الخميس، في نقل جميع العيادات والمرضى المنومين من مستشفى المخواة القديم للمستشفى الحديث، والذي أعلن أمير الباحة افتتاحه جزئياً منتصف جمادى الأولى.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن "صحة الباحة" ستستمر في نقل الأقسام والعيادات والمرضى المنومين بدءاً من يوم غدٍ الخميس وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ليتم نقل جميع الأقسام باستثناء قسم الكلى الذي يستمر في المبنى الحالي وخاضع لمشروع تجهيز وتطوير مميز.

جدير بالذكر أن مستشفى المخواة العام بسعة 200 سرير وتم إنشاؤه بتكلفة جاوزت ربع مليار ريال، وافتتاحه سيساهم بشكلٍ فاعل في تحسين الخدمة الصحية للقطاع التهامي وتخفيف الضغط الكبير في التحويلات على مستشفيات الملك فهد بالباحة والأمير مشاري ببلجرشي.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر الافتتاح الجزئي بعنوان (حسام بن سعود: سامحونا.. غداً يبدأ التشغيل التجريبي ونقل باقي الأقسام قريباً- "الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار).

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