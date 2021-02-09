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الطبيقي: المملكة من أوائل الدول في الأبحاث الطبية المتخصصة بكورونا

أكد أنه شكّل منذ وقت مبكر بجامعة جدة فريقًا في الفيروسات والمناعة

أكد الأستاذ المشارك بقسم علم الأدوية بكلية الطب بجامعة جدة الدكتور منصور بن عبده الطبيقي بأن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول في العالم في القيام بالأبحاث الطبية المتخصصة في مجال فيروس كورونا المستجد في فترة قصيرة بعد بدء الجائحة.

وأضاف الدكتور الطبيقي أن العلماء والمتخصصين بالمملكة سخروا أنفسهم للبحث في فهم أكثر لنشأة الفيروس وانتشاره ومراجعة للأبحاث الطبية المتخصصة التي تم إجراؤها عالميًا في طرق التشخيص والعلاج، مشيراً أنه تم ذلك بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من دعم كبير للجامعات السعودية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

وأوضح الطبيقي المتخصص في علم الأدوية والعلاجيات أنه شكّل منذُ وقت مبكر في جامعة جدة فريقًا متخصصًا من زملائه المتخصصين في الفيروسات والمناعة وطب الأسرة والكيمياء الحيوية والتمريض للقيام بدراسة الحالات المرضية بكوفيد 19 وتم نشر أول مراجعة منهجية عالميًا للأدوية التي تم استخدامها في الحالات المرضية الأولى والتي تم اكتشافها وكانت أغلبها في الصين وتم نشرها في أبريل العام الماضي, حيث تم الاستشهاد بهذه الدراسة من الباحثين حول العالم 114 مرة حتى الأن, ومن ثم توالت الدراسات المتخصصة لتصل إلى ثمانية منشورات وتحت النشر.

وقدم الطبيقي شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة للدعم اللامحدود لقطاع التعليم والبحث العلمي والإجراءات الوقائية الفعالة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة العالمية، حيث أصبحت المملكة بفضل الله مثالاً رائعًا للسيطرة على هذا الوباء.

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الطبيقي: المملكة من أوائل الدول في الأبحاث الطبية المتخصصة بكورونا
سبق

أكد الأستاذ المشارك بقسم علم الأدوية بكلية الطب بجامعة جدة الدكتور منصور بن عبده الطبيقي بأن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول في العالم في القيام بالأبحاث الطبية المتخصصة في مجال فيروس كورونا المستجد في فترة قصيرة بعد بدء الجائحة.

وأضاف الدكتور الطبيقي أن العلماء والمتخصصين بالمملكة سخروا أنفسهم للبحث في فهم أكثر لنشأة الفيروس وانتشاره ومراجعة للأبحاث الطبية المتخصصة التي تم إجراؤها عالميًا في طرق التشخيص والعلاج، مشيراً أنه تم ذلك بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من دعم كبير للجامعات السعودية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

وأوضح الطبيقي المتخصص في علم الأدوية والعلاجيات أنه شكّل منذُ وقت مبكر في جامعة جدة فريقًا متخصصًا من زملائه المتخصصين في الفيروسات والمناعة وطب الأسرة والكيمياء الحيوية والتمريض للقيام بدراسة الحالات المرضية بكوفيد 19 وتم نشر أول مراجعة منهجية عالميًا للأدوية التي تم استخدامها في الحالات المرضية الأولى والتي تم اكتشافها وكانت أغلبها في الصين وتم نشرها في أبريل العام الماضي, حيث تم الاستشهاد بهذه الدراسة من الباحثين حول العالم 114 مرة حتى الأن, ومن ثم توالت الدراسات المتخصصة لتصل إلى ثمانية منشورات وتحت النشر.

وقدم الطبيقي شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة للدعم اللامحدود لقطاع التعليم والبحث العلمي والإجراءات الوقائية الفعالة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة العالمية، حيث أصبحت المملكة بفضل الله مثالاً رائعًا للسيطرة على هذا الوباء.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
05:17 PM

الطبيقي: المملكة من أوائل الدول في الأبحاث الطبية المتخصصة بكورونا

أكد أنه شكّل منذ وقت مبكر بجامعة جدة فريقًا في الفيروسات والمناعة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد الأستاذ المشارك بقسم علم الأدوية بكلية الطب بجامعة جدة الدكتور منصور بن عبده الطبيقي بأن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول في العالم في القيام بالأبحاث الطبية المتخصصة في مجال فيروس كورونا المستجد في فترة قصيرة بعد بدء الجائحة.

وأضاف الدكتور الطبيقي أن العلماء والمتخصصين بالمملكة سخروا أنفسهم للبحث في فهم أكثر لنشأة الفيروس وانتشاره ومراجعة للأبحاث الطبية المتخصصة التي تم إجراؤها عالميًا في طرق التشخيص والعلاج، مشيراً أنه تم ذلك بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من دعم كبير للجامعات السعودية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

وأوضح الطبيقي المتخصص في علم الأدوية والعلاجيات أنه شكّل منذُ وقت مبكر في جامعة جدة فريقًا متخصصًا من زملائه المتخصصين في الفيروسات والمناعة وطب الأسرة والكيمياء الحيوية والتمريض للقيام بدراسة الحالات المرضية بكوفيد 19 وتم نشر أول مراجعة منهجية عالميًا للأدوية التي تم استخدامها في الحالات المرضية الأولى والتي تم اكتشافها وكانت أغلبها في الصين وتم نشرها في أبريل العام الماضي, حيث تم الاستشهاد بهذه الدراسة من الباحثين حول العالم 114 مرة حتى الأن, ومن ثم توالت الدراسات المتخصصة لتصل إلى ثمانية منشورات وتحت النشر.

وقدم الطبيقي شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة للدعم اللامحدود لقطاع التعليم والبحث العلمي والإجراءات الوقائية الفعالة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة العالمية، حيث أصبحت المملكة بفضل الله مثالاً رائعًا للسيطرة على هذا الوباء.

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