صحيفة "برتغالية": ركلة جزاء مشكوك في صحتها تطيح بـ"النصر" من "الآسيوية"

اهتمت صحيفة "observador" البرتغالية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة الإياب بين السد القطري والنصر السعودي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وعنونت الصحيفة تقريرها بـ"ركلة جزاء مشكوك فيها تطيح بالنصر من البطولة الآسيوية"، وتحدثت داخل التقرير عن غضب المدرب روي فيتوريا من الحكم السيريلانكي الذي أدار المباراة.

وكان الحكمان الدوليان السابقان: فهد المرداسي ومطرف القحطاني، قد اتفقا على أن ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة السيريلانكي ديلان بيريرا لصالح السد القطري في مباراته التي جمعته مع نادي النصر السعودي مساء أمس المؤهلة إلى دور نصف نهائي أبطال آسيا في الدقيقة 80 غير صحيحة.

وكان النصر قد انهزم من السد القطري بثلاثة أهداف لهدف ليودّع الفريق المسابقة الآسيوية بفارق الأهداف، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.