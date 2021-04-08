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وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال شهر رمضان

تكثيف الجولات على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار

اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

‏‎أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

‏‎وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

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وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال شهر رمضان
سبق

اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

‏‎أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

‏‎وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:43 PM

وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارىء بمكة والمدينة خلال شهر رمضان

تكثيف الجولات على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

‏‎أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

‏‎وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع التي يرتادها المعتمرون والزوار وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.

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