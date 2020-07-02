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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تقفز بنحو 50 ألفًا في أكبر زيادة يومية

خبير حكومي: العدد قد يتضاعف قريبًا إلى 100 ألف حالة في اليوم

أظهر إحصاء جمَعته "رويترز"، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قفزت بنحو 50 ألفًا يوم الأربعاء، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

جاء ذلك بعدما حذر أكبر خبير حكومي في الأمراض المعدية من أن العدد قد يتضاعف قريبًا إلى 100 ألف حالة في اليوم، إذا لم يتخذ الأمريكيون إجراءات ضرورية لوقف تفشي الفيروس، مثل وضع الكمامات عندما لا يكون الالتزام بالتباعد الاجتماعي ممكنًا.

وسجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 49 ألفًا و286 إصابة جديدة.

ويأتي أكثر من نصف الإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة من ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، التي تضم 30% من السكان. وشهدت الولايات الأربع -بالإضافة إلى عشر ولايات أخرى- زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليْها خلال يونيو.

كان أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية قد أبلغ لجنة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بأن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف، ما لم يتم بذل جهود في أنحاء البلاد لكبح الفيروس سريع الانتشار.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تقفز بنحو 50 ألفًا في أكبر زيادة يومية
سبق

أظهر إحصاء جمَعته "رويترز"، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قفزت بنحو 50 ألفًا يوم الأربعاء، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

جاء ذلك بعدما حذر أكبر خبير حكومي في الأمراض المعدية من أن العدد قد يتضاعف قريبًا إلى 100 ألف حالة في اليوم، إذا لم يتخذ الأمريكيون إجراءات ضرورية لوقف تفشي الفيروس، مثل وضع الكمامات عندما لا يكون الالتزام بالتباعد الاجتماعي ممكنًا.

وسجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 49 ألفًا و286 إصابة جديدة.

ويأتي أكثر من نصف الإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة من ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، التي تضم 30% من السكان. وشهدت الولايات الأربع -بالإضافة إلى عشر ولايات أخرى- زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليْها خلال يونيو.

كان أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية قد أبلغ لجنة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بأن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف، ما لم يتم بذل جهود في أنحاء البلاد لكبح الفيروس سريع الانتشار.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
08:41 AM

الولايات المتحدة: إصابات كورونا تقفز بنحو 50 ألفًا في أكبر زيادة يومية

خبير حكومي: العدد قد يتضاعف قريبًا إلى 100 ألف حالة في اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهر إحصاء جمَعته "رويترز"، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قفزت بنحو 50 ألفًا يوم الأربعاء، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

جاء ذلك بعدما حذر أكبر خبير حكومي في الأمراض المعدية من أن العدد قد يتضاعف قريبًا إلى 100 ألف حالة في اليوم، إذا لم يتخذ الأمريكيون إجراءات ضرورية لوقف تفشي الفيروس، مثل وضع الكمامات عندما لا يكون الالتزام بالتباعد الاجتماعي ممكنًا.

وسجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 49 ألفًا و286 إصابة جديدة.

ويأتي أكثر من نصف الإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة من ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، التي تضم 30% من السكان. وشهدت الولايات الأربع -بالإضافة إلى عشر ولايات أخرى- زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليْها خلال يونيو.

كان أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية قد أبلغ لجنة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بأن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف، ما لم يتم بذل جهود في أنحاء البلاد لكبح الفيروس سريع الانتشار.

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