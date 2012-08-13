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النيابة العامة: ضرورة تقديم إقرار عن الأموال النقدية التي تبلغ 60 ألف ريال

للمسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة

طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

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النيابة العامة: ضرورة تقديم إقرار عن الأموال النقدية التي تبلغ 60 ألف ريال
سبق

طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:09 PM

النيابة العامة: ضرورة تقديم إقرار عن الأموال النقدية التي تبلغ 60 ألف ريال

للمسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,749

طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

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