طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

النيابة العامة: ضرورة تقديم إقرار عن الأموال النقدية التي تبلغ 60 ألف ريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-13 طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 03:09 PM

النيابة العامة: ضرورة تقديم إقرار عن الأموال النقدية التي تبلغ 60 ألف ريال للمسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة





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طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".