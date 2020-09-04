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نرجسية رجال وهستيرية نساء.. كيف تتعامل مع الشخصيات المضطربة؟!

إجابة يقدمها "الحارثي" أكد خلالها على أهمية التأكد من سلامة شريك الحياة

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور نواف الحارثي، من المخاطر النفسية والجسدية المترتبة على الأشخاص الذين يتعاملون ويرتبطون بأحد الشخصيات المضطربة، والتي صنفها العلم لعشر شخصيات أشهرها وأكثرها شيوعاً الشخصية الشكاكة والنرجسية التي تشيع بين الرجال والحدِّية والهستيرية التي تشيع أكثر بين النساء.

وطالب "الحارثي" الأشخاص الملازمين لأحد أنواع الشخصيات المضطربة أن يخضعوا لجلسات تدريبية خاصة لتسهيل التفاهم معهم ولتقليل الأضرار النفسية التي قد تلحق بهم، فيما نصح الأشخاص الذين لا تربطهم صلة مباشرة بهذه الشخصيات بالابتعاد التام عنهم وعدم الارتباط بهم أو الدخول في علاقات دائمة معهم.

جاء ذلك في الندوة الافتراضية ،عبر منصة زووم، التي نظمتها ديوانية السريحي للإبداع بمشاركة مجموعة صناع السعادة التطوعية التابعة لجمعية الثقافة والفنون، وقدمتها الإعلامية أسماء الغابري، وتحدث فيها الدكتور نواف الحارثي عن ملامح الشخصيات المضطربة وكيفية التعامل معها.

وشدد "الحارثي" على ضرورة التأكد من سلامة شخصية شريك الحياة، وترك الأمور المادية والشكليات جانباً، مشيراً إلى أن أغلب حالات الزواج التي تهتم بالأمور المادية والجمالية وتتغاضى عن الاضطرابات النفسية والشخصية في الشريك تنتهي بالطلاق بعد مرور أشهر بسيطة، أو تستمر لمدة معينة ولكنها في هذه الفترة تدمر نفسية الطرف الآخر والأسرة بأكملها إذا استمر الزواج ونتج عنه أبناء.

واختتمت الندوة التي حضرها نخبة من أكاديميين ومهتمين في دول عربية متنوعة، وأدارها ونظمها الدكتور محمد السريحي "ديوانية السريحي للإبداع"، بضرورة الاهتمام باختيار العلاقات وانتقاء الأشخاص قبل إدخالهم دائرة الحياة الشخصية، وإنهاء العلاقات السامة التي تؤثر على الأشخاص الأسوياء، والتأكيد على ضرورة تنشئة جيل سليم نفسياً وعقلياً من خلال اختيار الشريك المناسب.

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نرجسية رجال وهستيرية نساء.. كيف تتعامل مع الشخصيات المضطربة؟!
سبق

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور نواف الحارثي، من المخاطر النفسية والجسدية المترتبة على الأشخاص الذين يتعاملون ويرتبطون بأحد الشخصيات المضطربة، والتي صنفها العلم لعشر شخصيات أشهرها وأكثرها شيوعاً الشخصية الشكاكة والنرجسية التي تشيع بين الرجال والحدِّية والهستيرية التي تشيع أكثر بين النساء.

وطالب "الحارثي" الأشخاص الملازمين لأحد أنواع الشخصيات المضطربة أن يخضعوا لجلسات تدريبية خاصة لتسهيل التفاهم معهم ولتقليل الأضرار النفسية التي قد تلحق بهم، فيما نصح الأشخاص الذين لا تربطهم صلة مباشرة بهذه الشخصيات بالابتعاد التام عنهم وعدم الارتباط بهم أو الدخول في علاقات دائمة معهم.

جاء ذلك في الندوة الافتراضية ،عبر منصة زووم، التي نظمتها ديوانية السريحي للإبداع بمشاركة مجموعة صناع السعادة التطوعية التابعة لجمعية الثقافة والفنون، وقدمتها الإعلامية أسماء الغابري، وتحدث فيها الدكتور نواف الحارثي عن ملامح الشخصيات المضطربة وكيفية التعامل معها.

وشدد "الحارثي" على ضرورة التأكد من سلامة شخصية شريك الحياة، وترك الأمور المادية والشكليات جانباً، مشيراً إلى أن أغلب حالات الزواج التي تهتم بالأمور المادية والجمالية وتتغاضى عن الاضطرابات النفسية والشخصية في الشريك تنتهي بالطلاق بعد مرور أشهر بسيطة، أو تستمر لمدة معينة ولكنها في هذه الفترة تدمر نفسية الطرف الآخر والأسرة بأكملها إذا استمر الزواج ونتج عنه أبناء.

واختتمت الندوة التي حضرها نخبة من أكاديميين ومهتمين في دول عربية متنوعة، وأدارها ونظمها الدكتور محمد السريحي "ديوانية السريحي للإبداع"، بضرورة الاهتمام باختيار العلاقات وانتقاء الأشخاص قبل إدخالهم دائرة الحياة الشخصية، وإنهاء العلاقات السامة التي تؤثر على الأشخاص الأسوياء، والتأكيد على ضرورة تنشئة جيل سليم نفسياً وعقلياً من خلال اختيار الشريك المناسب.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
06:02 PM

نرجسية رجال وهستيرية نساء.. كيف تتعامل مع الشخصيات المضطربة؟!

إجابة يقدمها "الحارثي" أكد خلالها على أهمية التأكد من سلامة شريك الحياة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,051

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور نواف الحارثي، من المخاطر النفسية والجسدية المترتبة على الأشخاص الذين يتعاملون ويرتبطون بأحد الشخصيات المضطربة، والتي صنفها العلم لعشر شخصيات أشهرها وأكثرها شيوعاً الشخصية الشكاكة والنرجسية التي تشيع بين الرجال والحدِّية والهستيرية التي تشيع أكثر بين النساء.

وطالب "الحارثي" الأشخاص الملازمين لأحد أنواع الشخصيات المضطربة أن يخضعوا لجلسات تدريبية خاصة لتسهيل التفاهم معهم ولتقليل الأضرار النفسية التي قد تلحق بهم، فيما نصح الأشخاص الذين لا تربطهم صلة مباشرة بهذه الشخصيات بالابتعاد التام عنهم وعدم الارتباط بهم أو الدخول في علاقات دائمة معهم.

جاء ذلك في الندوة الافتراضية ،عبر منصة زووم، التي نظمتها ديوانية السريحي للإبداع بمشاركة مجموعة صناع السعادة التطوعية التابعة لجمعية الثقافة والفنون، وقدمتها الإعلامية أسماء الغابري، وتحدث فيها الدكتور نواف الحارثي عن ملامح الشخصيات المضطربة وكيفية التعامل معها.

وشدد "الحارثي" على ضرورة التأكد من سلامة شخصية شريك الحياة، وترك الأمور المادية والشكليات جانباً، مشيراً إلى أن أغلب حالات الزواج التي تهتم بالأمور المادية والجمالية وتتغاضى عن الاضطرابات النفسية والشخصية في الشريك تنتهي بالطلاق بعد مرور أشهر بسيطة، أو تستمر لمدة معينة ولكنها في هذه الفترة تدمر نفسية الطرف الآخر والأسرة بأكملها إذا استمر الزواج ونتج عنه أبناء.

واختتمت الندوة التي حضرها نخبة من أكاديميين ومهتمين في دول عربية متنوعة، وأدارها ونظمها الدكتور محمد السريحي "ديوانية السريحي للإبداع"، بضرورة الاهتمام باختيار العلاقات وانتقاء الأشخاص قبل إدخالهم دائرة الحياة الشخصية، وإنهاء العلاقات السامة التي تؤثر على الأشخاص الأسوياء، والتأكيد على ضرورة تنشئة جيل سليم نفسياً وعقلياً من خلال اختيار الشريك المناسب.

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