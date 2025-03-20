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"بلدية ينبع" تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها.. وتغلق مساجد محطات الوقود

وضعت خطة عمل لمتابعة مخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والمتقيدين بها

ألزمت بلدية محافظة ينبع محال بيع أسطوانات الغاز بالمحافظة بتنظيفها وتطهيرها احترازيًّا قبل توزيعها على المستفيدين، كما أغلقت المساجد الملحقة بمحطات الوقود داخل نطاق البلدية ضمن التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره.

و‏أوضحت البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات أنها وضعت خطة عمل لمتابعة مخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، والمتقيدين بها.

فيروس كورونا الجديد ينبع بلدية ينبع

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"بلدية ينبع" تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها.. وتغلق مساجد محطات الوقود
سبق

ألزمت بلدية محافظة ينبع محال بيع أسطوانات الغاز بالمحافظة بتنظيفها وتطهيرها احترازيًّا قبل توزيعها على المستفيدين، كما أغلقت المساجد الملحقة بمحطات الوقود داخل نطاق البلدية ضمن التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره.

و‏أوضحت البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات أنها وضعت خطة عمل لمتابعة مخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، والمتقيدين بها.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:47 PM

"بلدية ينبع" تلزم محال بيع أسطوانات الغاز بتنظيفها.. وتغلق مساجد محطات الوقود

وضعت خطة عمل لمتابعة مخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والمتقيدين بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ألزمت بلدية محافظة ينبع محال بيع أسطوانات الغاز بالمحافظة بتنظيفها وتطهيرها احترازيًّا قبل توزيعها على المستفيدين، كما أغلقت المساجد الملحقة بمحطات الوقود داخل نطاق البلدية ضمن التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره.

و‏أوضحت البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات أنها وضعت خطة عمل لمتابعة مخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، والمتقيدين بها.

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