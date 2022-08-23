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انهيار طريق قنطان - تنومة بفعل الأمطار الغزيرة.. و"البلدية" تباشر

الأهالي طالبوا بايجاد حل جذري لمعاناتهم

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تنومة في انهيار طريق قنطان الذي يخدم أكثر من 30 منزلاً يسكنها أكثر من 120 نسمة، فيما باشرت البلدية التعامل مع الطريق.

وقال الأهالي إنهم قاموا بعمل تحويلة مؤقتة لمنطقة الخطر على حسابهم الخاص، ولا يزال الخطر قائماً مع الحالات المطرية، مطالبين بوضع حل جذري للمعاناة.

من جهته، وقف رئيس بلدية تنومة إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، على الطريق، ووجه بسرعة العمل على إصلاحه وإعادته إلى وضعه السابق.

وأكد الحفظي لـ"سبق"، أن المعدات شرعت في العمل بما يضمن إزالة الخطر عن مرتادي الطريق منذ تلقي البلاغ.

وقال إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة كانت وراء ما حدث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انهيار طريق قنطان - تنومة بفعل الأمطار الغزيرة.. و"البلدية" تباشر
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تنومة في انهيار طريق قنطان الذي يخدم أكثر من 30 منزلاً يسكنها أكثر من 120 نسمة، فيما باشرت البلدية التعامل مع الطريق.

وقال الأهالي إنهم قاموا بعمل تحويلة مؤقتة لمنطقة الخطر على حسابهم الخاص، ولا يزال الخطر قائماً مع الحالات المطرية، مطالبين بوضع حل جذري للمعاناة.

من جهته، وقف رئيس بلدية تنومة إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، على الطريق، ووجه بسرعة العمل على إصلاحه وإعادته إلى وضعه السابق.

وأكد الحفظي لـ"سبق"، أن المعدات شرعت في العمل بما يضمن إزالة الخطر عن مرتادي الطريق منذ تلقي البلاغ.

وقال إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة كانت وراء ما حدث.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
10:51 PM

انهيار طريق قنطان - تنومة بفعل الأمطار الغزيرة.. و"البلدية" تباشر

الأهالي طالبوا بايجاد حل جذري لمعاناتهم

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محمد طيران - عسير
5
3,295

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تنومة في انهيار طريق قنطان الذي يخدم أكثر من 30 منزلاً يسكنها أكثر من 120 نسمة، فيما باشرت البلدية التعامل مع الطريق.

وقال الأهالي إنهم قاموا بعمل تحويلة مؤقتة لمنطقة الخطر على حسابهم الخاص، ولا يزال الخطر قائماً مع الحالات المطرية، مطالبين بوضع حل جذري للمعاناة.

من جهته، وقف رئيس بلدية تنومة إبراهيم بن عبدالخالق الحفظي، على الطريق، ووجه بسرعة العمل على إصلاحه وإعادته إلى وضعه السابق.

وأكد الحفظي لـ"سبق"، أن المعدات شرعت في العمل بما يضمن إزالة الخطر عن مرتادي الطريق منذ تلقي البلاغ.

وقال إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة كانت وراء ما حدث.

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