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"أمين عسير" يجتمع مع أصحاب مصانع البلك والخرسانة لتصحيح الإجراءات النظامية

لتحديد آليات الترخيص ومعالجة التشوهات البصرية ودعم الاستثمارات بالقطاع

بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اجتمع أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه في الأمانة، اليوم، بأصحاب مصانع البلك والخرسانة بالمنطقة، بحضور مدير عام الرخص والرقابة، ووكيل الاستثمار، ومدير عام المساحة، ومدير عام التخطيط العمراني، ومديرة مركز رجال وسيدات الأعمال.

وفي بداية الاجتماع، رحّب الحميدي بالحضور متطلعًا لأن يكون الاجتماع مثمرًا لما فيه مصلحة المنطقة ومواطنيها؛ موضحًا أن العمل سيكون على تصحيح الإجراءات النظامية والتراخيص وآلية التنظيم ومعالجة التشوهات البصرية.

ولفت الحميدي إلى أن الأمانة تسعى إلى مناقشة وإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد بيئة مناسبة وتهئيتها بالخدمات اللازمة؛ مشيرًا إلى أهمية تطوير هذا القطاع لأهميته في جوانب عديدة؛ مؤكدًا أن القطاع الصناعي من أهم روافد اقتصاد المملكة، وتجلى ذلك في رؤية السعودية 2030 التي وضحت من خلالها الدعم الذي سوف يلقاه هذا القطاع ليكون لاعبًا أساسيًّا في صناعة المستقبل.

وشدد على أهمية المحافظة على البيئة في العمليات الصناعية والتأكيد على هذه المصانع وأصحابها بالتخلص من النفايات الصناعية بالطرق الصحيحة التي تضمن الحفاظ على البيئة.

وفي ذات السياق، أكد المجتمعون أنه سيتم الارتقاء بالوضع القائم، وإيجاد بيئة ملائمة لكي يمارسوا مهنهم في أفضل المواقع والظروف.

جدير بالذكر، أن أمانة المنطقة تعمل مع بلدياتها على دعم القطاع الصناعي ممثلًا في مصانع البلك والخرسانة؛ وفق الاشتراطات والإجراءات النظامية التي تسهم في تنظيم هذا القطاع، وأن يكون في أحسن صورة تناسب المشهد الحضري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين عسير" يجتمع مع أصحاب مصانع البلك والخرسانة لتصحيح الإجراءات النظامية
سبق

بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اجتمع أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه في الأمانة، اليوم، بأصحاب مصانع البلك والخرسانة بالمنطقة، بحضور مدير عام الرخص والرقابة، ووكيل الاستثمار، ومدير عام المساحة، ومدير عام التخطيط العمراني، ومديرة مركز رجال وسيدات الأعمال.

وفي بداية الاجتماع، رحّب الحميدي بالحضور متطلعًا لأن يكون الاجتماع مثمرًا لما فيه مصلحة المنطقة ومواطنيها؛ موضحًا أن العمل سيكون على تصحيح الإجراءات النظامية والتراخيص وآلية التنظيم ومعالجة التشوهات البصرية.

ولفت الحميدي إلى أن الأمانة تسعى إلى مناقشة وإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد بيئة مناسبة وتهئيتها بالخدمات اللازمة؛ مشيرًا إلى أهمية تطوير هذا القطاع لأهميته في جوانب عديدة؛ مؤكدًا أن القطاع الصناعي من أهم روافد اقتصاد المملكة، وتجلى ذلك في رؤية السعودية 2030 التي وضحت من خلالها الدعم الذي سوف يلقاه هذا القطاع ليكون لاعبًا أساسيًّا في صناعة المستقبل.

وشدد على أهمية المحافظة على البيئة في العمليات الصناعية والتأكيد على هذه المصانع وأصحابها بالتخلص من النفايات الصناعية بالطرق الصحيحة التي تضمن الحفاظ على البيئة.

وفي ذات السياق، أكد المجتمعون أنه سيتم الارتقاء بالوضع القائم، وإيجاد بيئة ملائمة لكي يمارسوا مهنهم في أفضل المواقع والظروف.

جدير بالذكر، أن أمانة المنطقة تعمل مع بلدياتها على دعم القطاع الصناعي ممثلًا في مصانع البلك والخرسانة؛ وفق الاشتراطات والإجراءات النظامية التي تسهم في تنظيم هذا القطاع، وأن يكون في أحسن صورة تناسب المشهد الحضري.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
12:41 PM

"أمين عسير" يجتمع مع أصحاب مصانع البلك والخرسانة لتصحيح الإجراءات النظامية

لتحديد آليات الترخيص ومعالجة التشوهات البصرية ودعم الاستثمارات بالقطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اجتمع أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه في الأمانة، اليوم، بأصحاب مصانع البلك والخرسانة بالمنطقة، بحضور مدير عام الرخص والرقابة، ووكيل الاستثمار، ومدير عام المساحة، ومدير عام التخطيط العمراني، ومديرة مركز رجال وسيدات الأعمال.

وفي بداية الاجتماع، رحّب الحميدي بالحضور متطلعًا لأن يكون الاجتماع مثمرًا لما فيه مصلحة المنطقة ومواطنيها؛ موضحًا أن العمل سيكون على تصحيح الإجراءات النظامية والتراخيص وآلية التنظيم ومعالجة التشوهات البصرية.

ولفت الحميدي إلى أن الأمانة تسعى إلى مناقشة وإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد بيئة مناسبة وتهئيتها بالخدمات اللازمة؛ مشيرًا إلى أهمية تطوير هذا القطاع لأهميته في جوانب عديدة؛ مؤكدًا أن القطاع الصناعي من أهم روافد اقتصاد المملكة، وتجلى ذلك في رؤية السعودية 2030 التي وضحت من خلالها الدعم الذي سوف يلقاه هذا القطاع ليكون لاعبًا أساسيًّا في صناعة المستقبل.

وشدد على أهمية المحافظة على البيئة في العمليات الصناعية والتأكيد على هذه المصانع وأصحابها بالتخلص من النفايات الصناعية بالطرق الصحيحة التي تضمن الحفاظ على البيئة.

وفي ذات السياق، أكد المجتمعون أنه سيتم الارتقاء بالوضع القائم، وإيجاد بيئة ملائمة لكي يمارسوا مهنهم في أفضل المواقع والظروف.

جدير بالذكر، أن أمانة المنطقة تعمل مع بلدياتها على دعم القطاع الصناعي ممثلًا في مصانع البلك والخرسانة؛ وفق الاشتراطات والإجراءات النظامية التي تسهم في تنظيم هذا القطاع، وأن يكون في أحسن صورة تناسب المشهد الحضري.

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