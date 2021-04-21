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"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "فكرة" لدعم الموهبة

تختص بتنمية الإبداع للشاب السعودي

صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالموافقة على تأسيس جمعية "فكرة" لتنمية الموهبة والإبداع بمدينة الرياض برقم التسجيل 2060.

وتختص جمعية "فكرة" بمجال تنمية الموهبة والإبداع للشاب السعودي، ويرأس مجلس إدارتها هاني بن علي الشملاني، وبعضوية عزيزة سبعان البخيت، والمهندس محمد فرحان العنزي، والدكتورة أمل الموسى، والدكتورة نوير سليمان الشمري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "فكرة" هاني الشملاني، أن جمعية "فكرة" تعد أحد المراكز غير الربحية المهمة بمدينة الرياض، حيث تقوم بدور فعّال في تنمية ودعم مواهب أبناء الوطن، مبينًا أن نشاط الجمعية يرتكز في العمل على جانبين مهمين هما الجانب التوعوي بأهمية الموهبة والجانب التطويري للموهبة، إضافة إلى الدعم المالي الذي سوف يقدم للمتميزين بهدف تحويل موهبتهم إلى مصدر دخل وفق لوائح وضوابط وشروط لتنظيم عملية الدعم.

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"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "فكرة" لدعم الموهبة
سبق

صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالموافقة على تأسيس جمعية "فكرة" لتنمية الموهبة والإبداع بمدينة الرياض برقم التسجيل 2060.

وتختص جمعية "فكرة" بمجال تنمية الموهبة والإبداع للشاب السعودي، ويرأس مجلس إدارتها هاني بن علي الشملاني، وبعضوية عزيزة سبعان البخيت، والمهندس محمد فرحان العنزي، والدكتورة أمل الموسى، والدكتورة نوير سليمان الشمري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "فكرة" هاني الشملاني، أن جمعية "فكرة" تعد أحد المراكز غير الربحية المهمة بمدينة الرياض، حيث تقوم بدور فعّال في تنمية ودعم مواهب أبناء الوطن، مبينًا أن نشاط الجمعية يرتكز في العمل على جانبين مهمين هما الجانب التوعوي بأهمية الموهبة والجانب التطويري للموهبة، إضافة إلى الدعم المالي الذي سوف يقدم للمتميزين بهدف تحويل موهبتهم إلى مصدر دخل وفق لوائح وضوابط وشروط لتنظيم عملية الدعم.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
12:17 AM

"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "فكرة" لدعم الموهبة

تختص بتنمية الإبداع للشاب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالموافقة على تأسيس جمعية "فكرة" لتنمية الموهبة والإبداع بمدينة الرياض برقم التسجيل 2060.

وتختص جمعية "فكرة" بمجال تنمية الموهبة والإبداع للشاب السعودي، ويرأس مجلس إدارتها هاني بن علي الشملاني، وبعضوية عزيزة سبعان البخيت، والمهندس محمد فرحان العنزي، والدكتورة أمل الموسى، والدكتورة نوير سليمان الشمري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "فكرة" هاني الشملاني، أن جمعية "فكرة" تعد أحد المراكز غير الربحية المهمة بمدينة الرياض، حيث تقوم بدور فعّال في تنمية ودعم مواهب أبناء الوطن، مبينًا أن نشاط الجمعية يرتكز في العمل على جانبين مهمين هما الجانب التوعوي بأهمية الموهبة والجانب التطويري للموهبة، إضافة إلى الدعم المالي الذي سوف يقدم للمتميزين بهدف تحويل موهبتهم إلى مصدر دخل وفق لوائح وضوابط وشروط لتنظيم عملية الدعم.

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