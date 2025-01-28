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إصابة وزير الدفاع الكويتي بـ"كورونا"

يباشر مهامه عن بعد

أعلن الجيش الكويتي اليوم (الخميس) إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر بن علي الصباح بمرض "كوفيد-19".

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن الوزير يُطبق العزل المنزلي ويباشر مهام عمله عن بعد.

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إصابة وزير الدفاع الكويتي بـ"كورونا"
سبق

أعلن الجيش الكويتي اليوم (الخميس) إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر بن علي الصباح بمرض "كوفيد-19".

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن الوزير يُطبق العزل المنزلي ويباشر مهام عمله عن بعد.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
08:37 PM

إصابة وزير الدفاع الكويتي بـ"كورونا"

يباشر مهامه عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الكويتي اليوم (الخميس) إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر بن علي الصباح بمرض "كوفيد-19".

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن الوزير يُطبق العزل المنزلي ويباشر مهام عمله عن بعد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,757
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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