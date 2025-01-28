إصابة وزير الدفاع الكويتي بـ"كورونا"

أعلن الجيش الكويتي اليوم (الخميس) إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر بن علي الصباح بمرض "كوفيد-19".
وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن الوزير يُطبق العزل المنزلي ويباشر مهام عمله عن بعد.
أعلن الجيش الكويتي اليوم (الخميس) إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر بن علي الصباح بمرض "كوفيد-19".
وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن الوزير يُطبق العزل المنزلي ويباشر مهام عمله عن بعد.
أعلن الجيش الكويتي اليوم (الخميس) إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر بن علي الصباح بمرض "كوفيد-19".
وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن الوزير يُطبق العزل المنزلي ويباشر مهام عمله عن بعد.
أعلن الجيش الكويتي اليوم (الخميس) إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر بن علي الصباح بمرض "كوفيد-19".
وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن الوزير يُطبق العزل المنزلي ويباشر مهام عمله عن بعد.