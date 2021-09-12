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"السوق المالية" و"عقارات الدولة" تبحثان التعاون المشترك

في ضوء رؤية السعودية 2030

التقى رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز بمقر الهيئة اليوم، بمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في إطار تكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية في ضوء رؤية السعودية 2030، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، حيث تم استعراض دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة ومبادراتها الاستراتيجية التي تصبّ في تحقيق رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السوق المالية" و"عقارات الدولة" تبحثان التعاون المشترك
سبق

التقى رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز بمقر الهيئة اليوم، بمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في إطار تكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية في ضوء رؤية السعودية 2030، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، حيث تم استعراض دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة ومبادراتها الاستراتيجية التي تصبّ في تحقيق رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
05:04 PM

"السوق المالية" و"عقارات الدولة" تبحثان التعاون المشترك

في ضوء رؤية السعودية 2030

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز بمقر الهيئة اليوم، بمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في إطار تكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية في ضوء رؤية السعودية 2030، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، حيث تم استعراض دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة ومبادراتها الاستراتيجية التي تصبّ في تحقيق رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

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