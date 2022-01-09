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وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بـ"كورونا"

تُوفِّي منذ قليل الإعلامي المصري وائل الإبراشي؛ وأعلن نبأ وفاته نجل شقيقه حسن الإبراشي عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله؛ أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان الإبراشي قد أُصيب بفيروس كورونا نهاية ديسمبر 2021، وخضع للعزل المنزلي على الفور، إلا أن حالته الصحية تدهورت في أيام قليلة؛ وقرر التوجه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد أن شهدت الرئة لديه تدهورًا كبيرًا، وتأثرت سلبًا نتيجة كورونا.

وائل الإبراشي كورونا

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وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بـ"كورونا"
سبق

تُوفِّي منذ قليل الإعلامي المصري وائل الإبراشي؛ وأعلن نبأ وفاته نجل شقيقه حسن الإبراشي عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله؛ أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان الإبراشي قد أُصيب بفيروس كورونا نهاية ديسمبر 2021، وخضع للعزل المنزلي على الفور، إلا أن حالته الصحية تدهورت في أيام قليلة؛ وقرر التوجه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد أن شهدت الرئة لديه تدهورًا كبيرًا، وتأثرت سلبًا نتيجة كورونا.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:49 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
10:31 PM

وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بـ"كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,584

تُوفِّي منذ قليل الإعلامي المصري وائل الإبراشي؛ وأعلن نبأ وفاته نجل شقيقه حسن الإبراشي عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله؛ أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان الإبراشي قد أُصيب بفيروس كورونا نهاية ديسمبر 2021، وخضع للعزل المنزلي على الفور، إلا أن حالته الصحية تدهورت في أيام قليلة؛ وقرر التوجه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد أن شهدت الرئة لديه تدهورًا كبيرًا، وتأثرت سلبًا نتيجة كورونا.

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