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مساعد وزير الرياضة: لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل

نفى الدكتور رجاءالله السلمي، مساعد وزير الرياضة، شائعات سقوط إحدى مظلات ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بسبب تأثير الأمطار.

ونشر السلمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وقد أُقيمت فيه قبل قليل مباراة ودية بين فريقَي الأهلي السعودي والكويت الكويتي".

وشهد ملعب الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم مواجهة الأهلي والكويت الكويتي الودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مساعد وزير الرياضة: لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل
سبق

نفى الدكتور رجاءالله السلمي، مساعد وزير الرياضة، شائعات سقوط إحدى مظلات ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بسبب تأثير الأمطار.

ونشر السلمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وقد أُقيمت فيه قبل قليل مباراة ودية بين فريقَي الأهلي السعودي والكويت الكويتي".

وشهد ملعب الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم مواجهة الأهلي والكويت الكويتي الودية.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
11:18 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
08:04 AM

مساعد وزير الرياضة: لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,394

نفى الدكتور رجاءالله السلمي، مساعد وزير الرياضة، شائعات سقوط إحدى مظلات ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بسبب تأثير الأمطار.

ونشر السلمي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وقد أُقيمت فيه قبل قليل مباراة ودية بين فريقَي الأهلي السعودي والكويت الكويتي".

وشهد ملعب الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم مواجهة الأهلي والكويت الكويتي الودية.

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