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"متمم" يناقش "مستهدفات ميزانية ٢٠٢١ وأثرها على اقتصاد المملكة"

ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإضفاء المعرفة الاقتصادية

يعقد مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" (مبادرة وزارة المالية) لقاءً افتراضياً بعنوان: "مستهدفات ميزانية ٢٠٢١ وأثرها على اقتصاد المملكة" وذلك مساء الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من اجل إضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

ويناقش اللقاء الذي سيشهد مشاركة كل من: الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي"، والأستاذ عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، والدكتور رجا المرزوقي مستشار سابق في صندوق النقد الدولي، ويديره الأستاذ طلعت حافظ، كاتب ومحلل اقتصادي، أثر الميزانية ٢٠٢١ على القطاع المالي السعودي وخطط الإنفاق على القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحليل مؤشرات المالية العامة، ومعرفة الأثر التنموي الذي تحققه استثمارات الصناديق الحكومية في سبيل تنويع المصادر غير النفطية كركيزةٍ يُعتمد عليها في تنمية الاقتصاد.

ويأتي هذا اللقاء، بعد إعلان الميزانية العامة لهذا العام ٢٠٢١ والتي أكدت على توفير كل السبل للتعامل مع أزمة (كوفيد-19)، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي بخطى متواصلة نحو مسار التعافي من آثار تلك الجائحة. كما تركز الميزانية على تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متمم" يناقش "مستهدفات ميزانية ٢٠٢١ وأثرها على اقتصاد المملكة"
سبق

يعقد مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" (مبادرة وزارة المالية) لقاءً افتراضياً بعنوان: "مستهدفات ميزانية ٢٠٢١ وأثرها على اقتصاد المملكة" وذلك مساء الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من اجل إضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

ويناقش اللقاء الذي سيشهد مشاركة كل من: الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي"، والأستاذ عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، والدكتور رجا المرزوقي مستشار سابق في صندوق النقد الدولي، ويديره الأستاذ طلعت حافظ، كاتب ومحلل اقتصادي، أثر الميزانية ٢٠٢١ على القطاع المالي السعودي وخطط الإنفاق على القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحليل مؤشرات المالية العامة، ومعرفة الأثر التنموي الذي تحققه استثمارات الصناديق الحكومية في سبيل تنويع المصادر غير النفطية كركيزةٍ يُعتمد عليها في تنمية الاقتصاد.

ويأتي هذا اللقاء، بعد إعلان الميزانية العامة لهذا العام ٢٠٢١ والتي أكدت على توفير كل السبل للتعامل مع أزمة (كوفيد-19)، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي بخطى متواصلة نحو مسار التعافي من آثار تلك الجائحة. كما تركز الميزانية على تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
02:19 PM

"متمم" يناقش "مستهدفات ميزانية ٢٠٢١ وأثرها على اقتصاد المملكة"

ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإضفاء المعرفة الاقتصادية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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يعقد مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" (مبادرة وزارة المالية) لقاءً افتراضياً بعنوان: "مستهدفات ميزانية ٢٠٢١ وأثرها على اقتصاد المملكة" وذلك مساء الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٢هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من اجل إضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

ويناقش اللقاء الذي سيشهد مشاركة كل من: الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي"، والأستاذ عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، والدكتور رجا المرزوقي مستشار سابق في صندوق النقد الدولي، ويديره الأستاذ طلعت حافظ، كاتب ومحلل اقتصادي، أثر الميزانية ٢٠٢١ على القطاع المالي السعودي وخطط الإنفاق على القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحليل مؤشرات المالية العامة، ومعرفة الأثر التنموي الذي تحققه استثمارات الصناديق الحكومية في سبيل تنويع المصادر غير النفطية كركيزةٍ يُعتمد عليها في تنمية الاقتصاد.

ويأتي هذا اللقاء، بعد إعلان الميزانية العامة لهذا العام ٢٠٢١ والتي أكدت على توفير كل السبل للتعامل مع أزمة (كوفيد-19)، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي بخطى متواصلة نحو مسار التعافي من آثار تلك الجائحة. كما تركز الميزانية على تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

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