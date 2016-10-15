النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئاسة أمن الدولة وتعليم الشرقية ينفذان برنامج المسؤولية المجتمعية

بهدف التوعية من المهددات والانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها

نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان؛ إلى الشراكة بين رئاسة أمن الدولة وإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لتنفيذ برنامج المسؤولية المجتمعية, الذي جاء بمبادرة من رئاسة أمن الدولة وتعليم الشرقية وتنفذها إدارة التوجيه والإرشاد؛ بهدف توعية المجتمع التعليمي من المهددات والانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها.

وأوضح الدكتور الشلعان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح البرنامج اليوم, بحضور اللواء أحمد العيسى من رئاسة أمن الدولة, والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي, وعدد كبير من المتدربين؛ أن البرنامج بدأ في شهر شعبان الماضي ١٤٤٠هـ، وجرى خلاله تدريب ٦٠ متدرباً ما بين مشرف توجيه وإرشاد ومرشد طلابي من مختلف القطاعات القريبة "الدمام - الخبر- القطيف" على مرحلتين, مبيناً أنه يحتوي على محاور ومرتكزات توسع من مفهوم الوعي الفكري لدى المتدربين.

وأشار الدكتور الشلعان إلى أن البرنامج يتضمن زيارات لنزلاء السجن والتعرف على برنامج "بناء" الذي تقوم به رئاسة أمن الدولة، وكذلك إعداد متدربين مؤهلين لتدريب طلاب التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية على فهم الذات ونبذ التعصب والتركيز على الهوية الوطنية والانتماء.

وفي ختام البرنامج كرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية؛ رئاسة أمن الدولة؛ لمشاركتها في تنفيذ البرنامج.

رئاسة أمن الدولة تعليم الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة أمن الدولة وتعليم الشرقية ينفذان برنامج المسؤولية المجتمعية
سبق

نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان؛ إلى الشراكة بين رئاسة أمن الدولة وإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لتنفيذ برنامج المسؤولية المجتمعية, الذي جاء بمبادرة من رئاسة أمن الدولة وتعليم الشرقية وتنفذها إدارة التوجيه والإرشاد؛ بهدف توعية المجتمع التعليمي من المهددات والانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها.

وأوضح الدكتور الشلعان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح البرنامج اليوم, بحضور اللواء أحمد العيسى من رئاسة أمن الدولة, والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي, وعدد كبير من المتدربين؛ أن البرنامج بدأ في شهر شعبان الماضي ١٤٤٠هـ، وجرى خلاله تدريب ٦٠ متدرباً ما بين مشرف توجيه وإرشاد ومرشد طلابي من مختلف القطاعات القريبة "الدمام - الخبر- القطيف" على مرحلتين, مبيناً أنه يحتوي على محاور ومرتكزات توسع من مفهوم الوعي الفكري لدى المتدربين.

وأشار الدكتور الشلعان إلى أن البرنامج يتضمن زيارات لنزلاء السجن والتعرف على برنامج "بناء" الذي تقوم به رئاسة أمن الدولة، وكذلك إعداد متدربين مؤهلين لتدريب طلاب التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية على فهم الذات ونبذ التعصب والتركيز على الهوية الوطنية والانتماء.

وفي ختام البرنامج كرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية؛ رئاسة أمن الدولة؛ لمشاركتها في تنفيذ البرنامج.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
06:31 PM

رئاسة أمن الدولة وتعليم الشرقية ينفذان برنامج المسؤولية المجتمعية

بهدف التوعية من المهددات والانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
1,088

نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان؛ إلى الشراكة بين رئاسة أمن الدولة وإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لتنفيذ برنامج المسؤولية المجتمعية, الذي جاء بمبادرة من رئاسة أمن الدولة وتعليم الشرقية وتنفذها إدارة التوجيه والإرشاد؛ بهدف توعية المجتمع التعليمي من المهددات والانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها.

وأوضح الدكتور الشلعان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح البرنامج اليوم, بحضور اللواء أحمد العيسى من رئاسة أمن الدولة, والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي, وعدد كبير من المتدربين؛ أن البرنامج بدأ في شهر شعبان الماضي ١٤٤٠هـ، وجرى خلاله تدريب ٦٠ متدرباً ما بين مشرف توجيه وإرشاد ومرشد طلابي من مختلف القطاعات القريبة "الدمام - الخبر- القطيف" على مرحلتين, مبيناً أنه يحتوي على محاور ومرتكزات توسع من مفهوم الوعي الفكري لدى المتدربين.

وأشار الدكتور الشلعان إلى أن البرنامج يتضمن زيارات لنزلاء السجن والتعرف على برنامج "بناء" الذي تقوم به رئاسة أمن الدولة، وكذلك إعداد متدربين مؤهلين لتدريب طلاب التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية على فهم الذات ونبذ التعصب والتركيز على الهوية الوطنية والانتماء.

وفي ختام البرنامج كرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية؛ رئاسة أمن الدولة؛ لمشاركتها في تنفيذ البرنامج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,148
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,819
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,928
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,644

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة