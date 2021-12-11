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بعد الرمان جاء "البُن".. إحباط شحنة كبتاجون ضخمة كانت متجهة من لبنان للسعودية

4 ملايين حبة كانت ستدخل للمملكة عبر الأردن.. الإيقاع بالشبكة وبينهم لبناني وسوري

أعلن الأمن اللبناني، اليوم، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى السعودية.

وقال بيان أصدرته قوى الأمن الداخلي اللبناني: إن شعبة المعلومات تَمَكنت من إحباط هذه العملية، من خلال إجراءاتها الاستعلامية ونتيجة المتابعة، كما تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم اللبناني "و.ع". و"م.ح" سوري الجنسية.

وكشف الأمن اللبناني أنه بتواريخ 4- 5- 8 من الشهر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات عملية مداهمة لمستودع في محلة بئر حسن (غرب بيروت)، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن.

وجرى توقيف المتهم الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في عرمون (قضاء عاليه)، بحسب البيان.

وقد ضمت محاولة التهريب أربعة ملايين حبة كبتاغون، داخل شحنة أكياس بُن، أحبطتها شعبة المعلومات وأوقفت متورطين.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، بداية يونيو الماضي، ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، حينها، أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وكانت الجمارك السعودية قد تمكنت، في أبريل، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، كانت مخبأة في شحنة من الرمان.. وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الرمان جاء "البُن".. إحباط شحنة كبتاجون ضخمة كانت متجهة من لبنان للسعودية
سبق

أعلن الأمن اللبناني، اليوم، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى السعودية.

وقال بيان أصدرته قوى الأمن الداخلي اللبناني: إن شعبة المعلومات تَمَكنت من إحباط هذه العملية، من خلال إجراءاتها الاستعلامية ونتيجة المتابعة، كما تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم اللبناني "و.ع". و"م.ح" سوري الجنسية.

وكشف الأمن اللبناني أنه بتواريخ 4- 5- 8 من الشهر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات عملية مداهمة لمستودع في محلة بئر حسن (غرب بيروت)، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن.

وجرى توقيف المتهم الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في عرمون (قضاء عاليه)، بحسب البيان.

وقد ضمت محاولة التهريب أربعة ملايين حبة كبتاغون، داخل شحنة أكياس بُن، أحبطتها شعبة المعلومات وأوقفت متورطين.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، بداية يونيو الماضي، ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، حينها، أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وكانت الجمارك السعودية قد تمكنت، في أبريل، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، كانت مخبأة في شحنة من الرمان.. وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
03:56 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:14 AM

بعد الرمان جاء "البُن".. إحباط شحنة كبتاجون ضخمة كانت متجهة من لبنان للسعودية

4 ملايين حبة كانت ستدخل للمملكة عبر الأردن.. الإيقاع بالشبكة وبينهم لبناني وسوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
26
30,817

أعلن الأمن اللبناني، اليوم، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى السعودية.

وقال بيان أصدرته قوى الأمن الداخلي اللبناني: إن شعبة المعلومات تَمَكنت من إحباط هذه العملية، من خلال إجراءاتها الاستعلامية ونتيجة المتابعة، كما تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم اللبناني "و.ع". و"م.ح" سوري الجنسية.

وكشف الأمن اللبناني أنه بتواريخ 4- 5- 8 من الشهر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوة خاصة تابعة لشعبة المعلومات عملية مداهمة لمستودع في محلة بئر حسن (غرب بيروت)، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن.

وجرى توقيف المتهم الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في عرمون (قضاء عاليه)، بحسب البيان.

وقد ضمت محاولة التهريب أربعة ملايين حبة كبتاغون، داخل شحنة أكياس بُن، أحبطتها شعبة المعلومات وأوقفت متورطين.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، بداية يونيو الماضي، ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، حينها، أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وكانت الجمارك السعودية قد تمكنت، في أبريل، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، كانت مخبأة في شحنة من الرمان.. وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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