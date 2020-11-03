النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

27 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الباحة

12 عيادة موزعة على 5 مستشفيات و7 مراكز

قدّمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ"27025" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ وذلك من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية (5 مستشفيات و7 مراكز صحية).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
27 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الباحة
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ"27025" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ وذلك من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية (5 مستشفيات و7 مراكز صحية).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
11:13 AM

27 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الباحة

12 عيادة موزعة على 5 مستشفيات و7 مراكز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
175

قدّمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ"27025" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ وذلك من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية (5 مستشفيات و7 مراكز صحية).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,954

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة