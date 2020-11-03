27 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" في الباحة

12 عيادة موزعة على 5 مستشفيات و7 مراكز

قدّمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ"27025" مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ وذلك من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية (5 مستشفيات و7 مراكز صحية).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.