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"أرحبوا".. نجران تستعد لاستقبال اجتماع رؤساء الغرف السعودية

الاجتماع المرتقب سينعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر القادم

تعيش نجران هذه الأيام، أجواء مختلفة على جميع المستويات، وقد بدت المدينة في حركة دائمة بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس رؤساء الغرف السعودية في عروس الجنوب ورمز الصمود.
وكانت نجران التي عهدناها مضيافة ومرحّبة بكل الزوار من شتى أنحاء المملكة والعالم، في الموعد وهي تستعد لاستقبال رؤساء الغرف السعودية وغيرهم من الضيوف.
وحرصت "سبق" على التواجد ورصد الحدث لتتابع باهتمام كبير مجريات هذا الاجتماع المهم.
وكحال المدينة المستبشرة بالضيوف والأحباب، فتحت نجران قلبها وذراعيها لتحتضن المشاركين في اجتماع رؤساء الغرف السعودية المنتظر انعقاده في الثاني وحتى الرابع من شهر ديسمبر القادم؛ معبّرة بكل اللهجات عن سعادتها بهذا التجمع السعودي في حاضرة الجنوب وعمق الحضارة.
وعبّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في نجران محيميد صالح آل شرمة -نيابة عن أهالي نجران- عن ترحيبه برؤساء الغرف السعودية من كل مناطق المملكة؛ مبشرًا ومستبشرًا بما تختزنه نجران من فرص حقيقية للاستثمار.
وقال: الفترة المقبلة ستكون فاتحة خير لرجال الأعمال والمستثمرين في نجران؛ خاصة على مستوى الفرص السياحية، والصناعية، والخدمية.
وأضاف: الدعم والتشجيع الكبيران من قِبَل أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، هو خير دافع ومحفز لإحداث نقلة استثمارية نوعية في نجران.
وأكد مجددًا استعداد الغرفة التجارية الصناعية في نجران لتقديم كل التسهيلات لرجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، وتوفير مناخ آمن ومشجع لجميع القادمين إلى المنطقة.
من جانبه، عبّر رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة هشام كعكي، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية على استضافتهم لهذا الاجتماع في هذا التوقيت المهم.
وقال: اجتماع مجلس رؤساء الغرف السعودية في نجران أمر طبيعي بسبب الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة في جميع المجالات خاصة السياحية.
وأعرب عن سعادته بالحضور إلى نجران والمشاركة في اجتماع مجلس الغرف السعودية المقرر أن ينعقد من الثاني وحتى الرابع لشهر ديسمبر القادم.
وقال رئيس الأكاديمية الأولمبية في دبي دكتور عبدالملك جاني: سعداء بالمشاركة في اجتماع الغرف السعودية المنعقد في نجران بداية الشهر القادم، وقال: إن الاستثمار في المملكة العربية السعودية "صك مضمون" بفعل الاستقرار الذي تشهده السعودية على جميع المستويات، إضافة إلى الفرص الكبيرة المتوافرة ببلاد الحرمين الشريفين.
وأضاف: لدى نجران مقومات غير محدودة لجذب الاستثمارات الرياضية بفضل المساحات الرملية الممتدة والمناخ الممطر والجبال ذات الطبيعة الخلابة، إضافة إلى الرغبة الحقيقية لدى الجهات المسؤولة لتقديم التسهيلات لكل المستثمرين ورجال المال.

اجتماع رؤساء الغرف السعودية بمنطقة نجران أرحبوا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أرحبوا".. نجران تستعد لاستقبال اجتماع رؤساء الغرف السعودية
سبق

تعيش نجران هذه الأيام، أجواء مختلفة على جميع المستويات، وقد بدت المدينة في حركة دائمة بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس رؤساء الغرف السعودية في عروس الجنوب ورمز الصمود.
وكانت نجران التي عهدناها مضيافة ومرحّبة بكل الزوار من شتى أنحاء المملكة والعالم، في الموعد وهي تستعد لاستقبال رؤساء الغرف السعودية وغيرهم من الضيوف.
وحرصت "سبق" على التواجد ورصد الحدث لتتابع باهتمام كبير مجريات هذا الاجتماع المهم.
وكحال المدينة المستبشرة بالضيوف والأحباب، فتحت نجران قلبها وذراعيها لتحتضن المشاركين في اجتماع رؤساء الغرف السعودية المنتظر انعقاده في الثاني وحتى الرابع من شهر ديسمبر القادم؛ معبّرة بكل اللهجات عن سعادتها بهذا التجمع السعودي في حاضرة الجنوب وعمق الحضارة.
وعبّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في نجران محيميد صالح آل شرمة -نيابة عن أهالي نجران- عن ترحيبه برؤساء الغرف السعودية من كل مناطق المملكة؛ مبشرًا ومستبشرًا بما تختزنه نجران من فرص حقيقية للاستثمار.
وقال: الفترة المقبلة ستكون فاتحة خير لرجال الأعمال والمستثمرين في نجران؛ خاصة على مستوى الفرص السياحية، والصناعية، والخدمية.
وأضاف: الدعم والتشجيع الكبيران من قِبَل أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، هو خير دافع ومحفز لإحداث نقلة استثمارية نوعية في نجران.
وأكد مجددًا استعداد الغرفة التجارية الصناعية في نجران لتقديم كل التسهيلات لرجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، وتوفير مناخ آمن ومشجع لجميع القادمين إلى المنطقة.
من جانبه، عبّر رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة هشام كعكي، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية على استضافتهم لهذا الاجتماع في هذا التوقيت المهم.
وقال: اجتماع مجلس رؤساء الغرف السعودية في نجران أمر طبيعي بسبب الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة في جميع المجالات خاصة السياحية.
وأعرب عن سعادته بالحضور إلى نجران والمشاركة في اجتماع مجلس الغرف السعودية المقرر أن ينعقد من الثاني وحتى الرابع لشهر ديسمبر القادم.
وقال رئيس الأكاديمية الأولمبية في دبي دكتور عبدالملك جاني: سعداء بالمشاركة في اجتماع الغرف السعودية المنعقد في نجران بداية الشهر القادم، وقال: إن الاستثمار في المملكة العربية السعودية "صك مضمون" بفعل الاستقرار الذي تشهده السعودية على جميع المستويات، إضافة إلى الفرص الكبيرة المتوافرة ببلاد الحرمين الشريفين.
وأضاف: لدى نجران مقومات غير محدودة لجذب الاستثمارات الرياضية بفضل المساحات الرملية الممتدة والمناخ الممطر والجبال ذات الطبيعة الخلابة، إضافة إلى الرغبة الحقيقية لدى الجهات المسؤولة لتقديم التسهيلات لكل المستثمرين ورجال المال.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:50 PM

"أرحبوا".. نجران تستعد لاستقبال اجتماع رؤساء الغرف السعودية

الاجتماع المرتقب سينعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر القادم

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هادي آل كليب - نجران
2
1,626

تعيش نجران هذه الأيام، أجواء مختلفة على جميع المستويات، وقد بدت المدينة في حركة دائمة بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس رؤساء الغرف السعودية في عروس الجنوب ورمز الصمود.
وكانت نجران التي عهدناها مضيافة ومرحّبة بكل الزوار من شتى أنحاء المملكة والعالم، في الموعد وهي تستعد لاستقبال رؤساء الغرف السعودية وغيرهم من الضيوف.
وحرصت "سبق" على التواجد ورصد الحدث لتتابع باهتمام كبير مجريات هذا الاجتماع المهم.
وكحال المدينة المستبشرة بالضيوف والأحباب، فتحت نجران قلبها وذراعيها لتحتضن المشاركين في اجتماع رؤساء الغرف السعودية المنتظر انعقاده في الثاني وحتى الرابع من شهر ديسمبر القادم؛ معبّرة بكل اللهجات عن سعادتها بهذا التجمع السعودي في حاضرة الجنوب وعمق الحضارة.
وعبّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في نجران محيميد صالح آل شرمة -نيابة عن أهالي نجران- عن ترحيبه برؤساء الغرف السعودية من كل مناطق المملكة؛ مبشرًا ومستبشرًا بما تختزنه نجران من فرص حقيقية للاستثمار.
وقال: الفترة المقبلة ستكون فاتحة خير لرجال الأعمال والمستثمرين في نجران؛ خاصة على مستوى الفرص السياحية، والصناعية، والخدمية.
وأضاف: الدعم والتشجيع الكبيران من قِبَل أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، هو خير دافع ومحفز لإحداث نقلة استثمارية نوعية في نجران.
وأكد مجددًا استعداد الغرفة التجارية الصناعية في نجران لتقديم كل التسهيلات لرجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، وتوفير مناخ آمن ومشجع لجميع القادمين إلى المنطقة.
من جانبه، عبّر رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة هشام كعكي، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية على استضافتهم لهذا الاجتماع في هذا التوقيت المهم.
وقال: اجتماع مجلس رؤساء الغرف السعودية في نجران أمر طبيعي بسبب الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة في جميع المجالات خاصة السياحية.
وأعرب عن سعادته بالحضور إلى نجران والمشاركة في اجتماع مجلس الغرف السعودية المقرر أن ينعقد من الثاني وحتى الرابع لشهر ديسمبر القادم.
وقال رئيس الأكاديمية الأولمبية في دبي دكتور عبدالملك جاني: سعداء بالمشاركة في اجتماع الغرف السعودية المنعقد في نجران بداية الشهر القادم، وقال: إن الاستثمار في المملكة العربية السعودية "صك مضمون" بفعل الاستقرار الذي تشهده السعودية على جميع المستويات، إضافة إلى الفرص الكبيرة المتوافرة ببلاد الحرمين الشريفين.
وأضاف: لدى نجران مقومات غير محدودة لجذب الاستثمارات الرياضية بفضل المساحات الرملية الممتدة والمناخ الممطر والجبال ذات الطبيعة الخلابة، إضافة إلى الرغبة الحقيقية لدى الجهات المسؤولة لتقديم التسهيلات لكل المستثمرين ورجال المال.

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