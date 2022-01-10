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أجواء جميلة تدفع سكان جدة وزائريها للخروج للبحر في ظل تكامل الجهات الخدمية

"البقمي": الأمانة رفعت من استعدادها لتهيئة المرافق العامة بالواجهات البحرية

تشهد الواجهات البحرية والحدائق العامة في محافظة جدة، توافد العديد من السكان والزائرين خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسي الثاني 1443هـ، للاستمتاع بالأجواء المميزة في هذا الوقت من العام؛ حيث تشهد المحافظة أجواء جميلة دفعت بالسكان والزوار إلى الخروج للبحر والحدائق العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ"سبق" أن الأمانة كثفت من جهودها الميدانية قبل بدء الإجازة ورفعت الاستعدادات لتهيئة المرافق العامة لاستقبال سكان جدة وزائريها، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتطهير.

وأشار إلى أن جهود الأمانة مستمرة خلال فترة الإجازة الرسمية وبعدها، وتشمل تكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للمساهمة في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتشمل المرافق العامة بالواجهة البحرية العديد من العناصر والخدمات والتي تشمل مسارات المشي، حيث شجعت السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي ومسارات الدراجات الهوائية، وألعاب الأطفال بالإضافة لمواقع ممارسة الرياضات البحرية على شاطئ البحر الأحمر وغير ذلك من أماكن السياحة والترفيه المنتشرة على امتداد الواجهة البحرية، وسط متابعة مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد بدور الجهات التكاملية الأخرى في العمل على إيجاد أجواء جميلة وآمنة للسكان والزوار والاستمتاع بالأجواء الجميلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء جميلة تدفع سكان جدة وزائريها للخروج للبحر في ظل تكامل الجهات الخدمية
سبق

تشهد الواجهات البحرية والحدائق العامة في محافظة جدة، توافد العديد من السكان والزائرين خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسي الثاني 1443هـ، للاستمتاع بالأجواء المميزة في هذا الوقت من العام؛ حيث تشهد المحافظة أجواء جميلة دفعت بالسكان والزوار إلى الخروج للبحر والحدائق العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ"سبق" أن الأمانة كثفت من جهودها الميدانية قبل بدء الإجازة ورفعت الاستعدادات لتهيئة المرافق العامة لاستقبال سكان جدة وزائريها، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتطهير.

وأشار إلى أن جهود الأمانة مستمرة خلال فترة الإجازة الرسمية وبعدها، وتشمل تكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للمساهمة في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتشمل المرافق العامة بالواجهة البحرية العديد من العناصر والخدمات والتي تشمل مسارات المشي، حيث شجعت السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي ومسارات الدراجات الهوائية، وألعاب الأطفال بالإضافة لمواقع ممارسة الرياضات البحرية على شاطئ البحر الأحمر وغير ذلك من أماكن السياحة والترفيه المنتشرة على امتداد الواجهة البحرية، وسط متابعة مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد بدور الجهات التكاملية الأخرى في العمل على إيجاد أجواء جميلة وآمنة للسكان والزوار والاستمتاع بالأجواء الجميلة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
06:04 PM

أجواء جميلة تدفع سكان جدة وزائريها للخروج للبحر في ظل تكامل الجهات الخدمية

"البقمي": الأمانة رفعت من استعدادها لتهيئة المرافق العامة بالواجهات البحرية

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عبدالله الراجحي - جدة
11
2,197

تشهد الواجهات البحرية والحدائق العامة في محافظة جدة، توافد العديد من السكان والزائرين خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسي الثاني 1443هـ، للاستمتاع بالأجواء المميزة في هذا الوقت من العام؛ حيث تشهد المحافظة أجواء جميلة دفعت بالسكان والزوار إلى الخروج للبحر والحدائق العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ"سبق" أن الأمانة كثفت من جهودها الميدانية قبل بدء الإجازة ورفعت الاستعدادات لتهيئة المرافق العامة لاستقبال سكان جدة وزائريها، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتطهير.

وأشار إلى أن جهود الأمانة مستمرة خلال فترة الإجازة الرسمية وبعدها، وتشمل تكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت التجارية للمساهمة في رفع مستوى امتثال المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتشمل المرافق العامة بالواجهة البحرية العديد من العناصر والخدمات والتي تشمل مسارات المشي، حيث شجعت السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي ومسارات الدراجات الهوائية، وألعاب الأطفال بالإضافة لمواقع ممارسة الرياضات البحرية على شاطئ البحر الأحمر وغير ذلك من أماكن السياحة والترفيه المنتشرة على امتداد الواجهة البحرية، وسط متابعة مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد بدور الجهات التكاملية الأخرى في العمل على إيجاد أجواء جميلة وآمنة للسكان والزوار والاستمتاع بالأجواء الجميلة.

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