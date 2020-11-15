النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الليلة.. العين في ضيافة الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد مواجهة ودية أمام نظيره العين استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد للزج بأكثر من عنصر من العناصر الشابة في اللقاء؛ وذلك لوقوف المدير الفني "كاريلي" على المستوى الفني للاعبين.

وعلى الصعيد الميداني واصل الاتحاد تدريباته على ملعبه مركزًا على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة.

وفي الجانب الآخر، أقام العين في فترة التوقف معسكرًا إعداديًّا في مدينة جدة من أجل ترتيب أوراقه بعد خسارته 4 جولات على التوالي.

الاتحاد العين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الليلة.. العين في ضيافة الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري
سبق

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد مواجهة ودية أمام نظيره العين استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد للزج بأكثر من عنصر من العناصر الشابة في اللقاء؛ وذلك لوقوف المدير الفني "كاريلي" على المستوى الفني للاعبين.

وعلى الصعيد الميداني واصل الاتحاد تدريباته على ملعبه مركزًا على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة.

وفي الجانب الآخر، أقام العين في فترة التوقف معسكرًا إعداديًّا في مدينة جدة من أجل ترتيب أوراقه بعد خسارته 4 جولات على التوالي.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:15 AM

الليلة.. العين في ضيافة الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
92

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد مواجهة ودية أمام نظيره العين استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد للزج بأكثر من عنصر من العناصر الشابة في اللقاء؛ وذلك لوقوف المدير الفني "كاريلي" على المستوى الفني للاعبين.

وعلى الصعيد الميداني واصل الاتحاد تدريباته على ملعبه مركزًا على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة.

وفي الجانب الآخر، أقام العين في فترة التوقف معسكرًا إعداديًّا في مدينة جدة من أجل ترتيب أوراقه بعد خسارته 4 جولات على التوالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,322
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,265

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة