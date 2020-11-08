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"الأمن البيئي" تضبط عددًا من باعة الحطب في الرياض

لمخالفتهم نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددًا من باعة الحطب في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، وذلك لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضح أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.

القوات الخاصة للأمن البيئي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" تضبط عددًا من باعة الحطب في الرياض
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددًا من باعة الحطب في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، وذلك لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضح أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
02:33 PM

"الأمن البيئي" تضبط عددًا من باعة الحطب في الرياض

لمخالفتهم نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددًا من باعة الحطب في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، وذلك لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضح أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.

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