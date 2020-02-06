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فريق جدة "الأخضر السعودي" لكرة الطاولة النسائية يتألق في بطولة السيدات

بقيادة المدربة السعودية أمينة النهدي

واصل فريق جدة (الأخضر السعودي) لكرة الطاولة النسائية حضوره المميز واللافت في منافسات دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات 2020، والتي تحتضن منافساتها هذه الأيام الشارقة الإماراتية، حيث يشارك للمرة الثانية على التوالي.

وتمكن فريق جدة من تحقيق أول انتصار على مواطنه نادي الرياض 1/3.

ويقود الفريق السعودية أمينة النهدي (المدربة والإدارية والمؤسس للفريق) بالإضافة إلى مساندة قوية من قبل لاعبة الفريق الدكتورة ميسون الصويغ، والتي شاركت مع المنتخب السعودي لكرة الطاولة في دورة خليجي 6 في الكويت 2019، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبة شدن صعدي في ذات البطولة، وحضور للوجه الجديد اللاعبة ياسمين مندورة كأبرز لاعبه شابة في دورة الألعاب الحالية في الشارقة.

الأخضر السعودي كرة الطاولة النسائية دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق جدة "الأخضر السعودي" لكرة الطاولة النسائية يتألق في بطولة السيدات
سبق

واصل فريق جدة (الأخضر السعودي) لكرة الطاولة النسائية حضوره المميز واللافت في منافسات دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات 2020، والتي تحتضن منافساتها هذه الأيام الشارقة الإماراتية، حيث يشارك للمرة الثانية على التوالي.

وتمكن فريق جدة من تحقيق أول انتصار على مواطنه نادي الرياض 1/3.

ويقود الفريق السعودية أمينة النهدي (المدربة والإدارية والمؤسس للفريق) بالإضافة إلى مساندة قوية من قبل لاعبة الفريق الدكتورة ميسون الصويغ، والتي شاركت مع المنتخب السعودي لكرة الطاولة في دورة خليجي 6 في الكويت 2019، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبة شدن صعدي في ذات البطولة، وحضور للوجه الجديد اللاعبة ياسمين مندورة كأبرز لاعبه شابة في دورة الألعاب الحالية في الشارقة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
03:01 PM

فريق جدة "الأخضر السعودي" لكرة الطاولة النسائية يتألق في بطولة السيدات

بقيادة المدربة السعودية أمينة النهدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل فريق جدة (الأخضر السعودي) لكرة الطاولة النسائية حضوره المميز واللافت في منافسات دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات 2020، والتي تحتضن منافساتها هذه الأيام الشارقة الإماراتية، حيث يشارك للمرة الثانية على التوالي.

وتمكن فريق جدة من تحقيق أول انتصار على مواطنه نادي الرياض 1/3.

ويقود الفريق السعودية أمينة النهدي (المدربة والإدارية والمؤسس للفريق) بالإضافة إلى مساندة قوية من قبل لاعبة الفريق الدكتورة ميسون الصويغ، والتي شاركت مع المنتخب السعودي لكرة الطاولة في دورة خليجي 6 في الكويت 2019، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبة شدن صعدي في ذات البطولة، وحضور للوجه الجديد اللاعبة ياسمين مندورة كأبرز لاعبه شابة في دورة الألعاب الحالية في الشارقة.

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