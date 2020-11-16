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بتمرحل زحزاح.. "الزعاق": "المطرية المنتظرة" مبشرة تصيب رقعة واسعة

قال: ستبدأ أماراتها اعتبارًا من يوم الجمعة تقريبًا.. التوقعات المبدئية ثابتة وجميلة

ذكر مدير مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن من المبشرات، استمرار التوقعات المبدئية ثابتة وجميلة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة، والتي ستبدأ أماراتها اعتبارًا من يوم الجمعة تقريبًا.

وقال "الزعاق": الحالة تؤثر على رقعة واسعة من السعودية، تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح.

وفي بيان لها أمس، قالت الهيئة العامة للأرصاد: "بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق غرب وشمال ووسط المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الخميس القادم، وسيتم بمشيئة الله إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا".

الدكتور خالد الزعاق الحالة المطرية الوسمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتمرحل زحزاح.. "الزعاق": "المطرية المنتظرة" مبشرة تصيب رقعة واسعة
سبق

ذكر مدير مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن من المبشرات، استمرار التوقعات المبدئية ثابتة وجميلة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة، والتي ستبدأ أماراتها اعتبارًا من يوم الجمعة تقريبًا.

وقال "الزعاق": الحالة تؤثر على رقعة واسعة من السعودية، تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح.

وفي بيان لها أمس، قالت الهيئة العامة للأرصاد: "بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق غرب وشمال ووسط المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الخميس القادم، وسيتم بمشيئة الله إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا".

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
01:41 PM

بتمرحل زحزاح.. "الزعاق": "المطرية المنتظرة" مبشرة تصيب رقعة واسعة

قال: ستبدأ أماراتها اعتبارًا من يوم الجمعة تقريبًا.. التوقعات المبدئية ثابتة وجميلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مدير مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن من المبشرات، استمرار التوقعات المبدئية ثابتة وجميلة بشأن الحالة المطرية الوسمية المنتظرة والمبشرة، والتي ستبدأ أماراتها اعتبارًا من يوم الجمعة تقريبًا.

وقال "الزعاق": الحالة تؤثر على رقعة واسعة من السعودية، تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح.

وفي بيان لها أمس، قالت الهيئة العامة للأرصاد: "بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق غرب وشمال ووسط المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الخميس القادم، وسيتم بمشيئة الله إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا".

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