النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وطن يجتمع فوق السحاب

نجحت بلادنا حتى الآن في تحقيق رؤيتها في تطوير الفكر السياحي، إضافة إلى أن جائحة كورونا كانت من الأسباب التي أسهمت في جعل المجتمع السعودي يؤمن بأن لديه في وطنه أرضًا متنوعة، وسياحة مختلفة، تجمع بين جمال الطبيعة، وجمال الطقس، ومختلف التضاريس.. وهذا لا يعني أننا وصلنا لمرحلة متقدمة في برامج السياحة، ولكنها بداية مشجعة لوزارة السياحة التي ننتظر منها الكثير في السنوات المقبلة. وعلى الجهات الحكومية كافة أن تعزز من فرص الاستثمار السياحي، وأن تسهل للمستثمر، سواء السعودي أو الأجنبي؛ ليستثمر في البنية التحتية والترفيهية السياحية.

نحن نملك السياحة الترفيهية، والسياحة الرياضية، والسياحة الثقافية، وغيرها.. ولا ينقصنا سوى أن نعمل أكثر، ونكتشف الكثير من الفرص، ونستغلها بالشكل الصحيح.

نحن اليوم حافظنا على اقتصادنا، ودعمنا وطننا، وفي الوقت ذاته نطور الكثير من المدن والقرى والهجر التي تملك مقومات السياحة والطبيعة.

عندما تؤكد الدراسات التي أجرتها وزارة السياحة أن ٨٠٪ من المواطنين يرغبون بالسياحة فهذا يعني أننا لا بد أن نوفر ما لا يقل عن 80 % من مقومات السياحة؛ لنحقق رغبات المواطن في سياحته الداخلية؛ وهو ما يقودنا لتوليد الوظائف، وتقليل البطالة، وفتح محرك اقتصادي مختلف.

السياحة اليوم هي أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م، ومحرك اقتصادي مهم.. نعم، كان لدينا حراك في الماضي، خاصة في منطقة عسير ومدينة الطائف، ولكن هذا لا يكفي. نحن اليوم نريد أن نجعلها صناعة مواكبة للطموح الذي يقودنا إليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي جعلنا ننظر لوطننا بعين الجمال من مشاريع "نيوم" و"القدية" و"أمالا"، وما يسعى لتحقيقه في سودة عسير والباحة، وغيرها من المشاريع؛ لأننا -كما قلت- نملك أرضًا مختلفة، وتاريخًا أصيلاً، وثقافة تمتد لقرون من الزمان، وحضارة ليس لها مثيل، وشعبًا محبًّا لأرضه، وقيادة تهتم بكل التفاصيل، وتعمل ليل نهار لتجعل هذا الوطن مشرقًا، ينافس كل الأوطان.

ما رأيته هذا العام في مدينتي (أبها) لا شك أنه يثلج الصدر؛ فيسعدنا أن نرى مدينتنا تجمع الوطن فوق سحابها، وتحت غيمتها، وزخات مطرها، وظل شجرها.. فوق جبالها، وعلى ضفاف وديانها؛ لذلك كان الصيف هذا العام مختلفًا في كل شيء.

سارة عفتان

الرئيسية/ المملكة

اعلان
وطن يجتمع فوق السحاب
سبق

نجحت بلادنا حتى الآن في تحقيق رؤيتها في تطوير الفكر السياحي، إضافة إلى أن جائحة كورونا كانت من الأسباب التي أسهمت في جعل المجتمع السعودي يؤمن بأن لديه في وطنه أرضًا متنوعة، وسياحة مختلفة، تجمع بين جمال الطبيعة، وجمال الطقس، ومختلف التضاريس.. وهذا لا يعني أننا وصلنا لمرحلة متقدمة في برامج السياحة، ولكنها بداية مشجعة لوزارة السياحة التي ننتظر منها الكثير في السنوات المقبلة. وعلى الجهات الحكومية كافة أن تعزز من فرص الاستثمار السياحي، وأن تسهل للمستثمر، سواء السعودي أو الأجنبي؛ ليستثمر في البنية التحتية والترفيهية السياحية.

نحن نملك السياحة الترفيهية، والسياحة الرياضية، والسياحة الثقافية، وغيرها.. ولا ينقصنا سوى أن نعمل أكثر، ونكتشف الكثير من الفرص، ونستغلها بالشكل الصحيح.

نحن اليوم حافظنا على اقتصادنا، ودعمنا وطننا، وفي الوقت ذاته نطور الكثير من المدن والقرى والهجر التي تملك مقومات السياحة والطبيعة.

عندما تؤكد الدراسات التي أجرتها وزارة السياحة أن ٨٠٪ من المواطنين يرغبون بالسياحة فهذا يعني أننا لا بد أن نوفر ما لا يقل عن 80 % من مقومات السياحة؛ لنحقق رغبات المواطن في سياحته الداخلية؛ وهو ما يقودنا لتوليد الوظائف، وتقليل البطالة، وفتح محرك اقتصادي مختلف.

السياحة اليوم هي أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م، ومحرك اقتصادي مهم.. نعم، كان لدينا حراك في الماضي، خاصة في منطقة عسير ومدينة الطائف، ولكن هذا لا يكفي. نحن اليوم نريد أن نجعلها صناعة مواكبة للطموح الذي يقودنا إليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي جعلنا ننظر لوطننا بعين الجمال من مشاريع "نيوم" و"القدية" و"أمالا"، وما يسعى لتحقيقه في سودة عسير والباحة، وغيرها من المشاريع؛ لأننا -كما قلت- نملك أرضًا مختلفة، وتاريخًا أصيلاً، وثقافة تمتد لقرون من الزمان، وحضارة ليس لها مثيل، وشعبًا محبًّا لأرضه، وقيادة تهتم بكل التفاصيل، وتعمل ليل نهار لتجعل هذا الوطن مشرقًا، ينافس كل الأوطان.

ما رأيته هذا العام في مدينتي (أبها) لا شك أنه يثلج الصدر؛ فيسعدنا أن نرى مدينتنا تجمع الوطن فوق سحابها، وتحت غيمتها، وزخات مطرها، وظل شجرها.. فوق جبالها، وعلى ضفاف وديانها؛ لذلك كان الصيف هذا العام مختلفًا في كل شيء.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
10:35 PM

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان - الرياض
A A A
0
108

نجحت بلادنا حتى الآن في تحقيق رؤيتها في تطوير الفكر السياحي، إضافة إلى أن جائحة كورونا كانت من الأسباب التي أسهمت في جعل المجتمع السعودي يؤمن بأن لديه في وطنه أرضًا متنوعة، وسياحة مختلفة، تجمع بين جمال الطبيعة، وجمال الطقس، ومختلف التضاريس.. وهذا لا يعني أننا وصلنا لمرحلة متقدمة في برامج السياحة، ولكنها بداية مشجعة لوزارة السياحة التي ننتظر منها الكثير في السنوات المقبلة. وعلى الجهات الحكومية كافة أن تعزز من فرص الاستثمار السياحي، وأن تسهل للمستثمر، سواء السعودي أو الأجنبي؛ ليستثمر في البنية التحتية والترفيهية السياحية.

نحن نملك السياحة الترفيهية، والسياحة الرياضية، والسياحة الثقافية، وغيرها.. ولا ينقصنا سوى أن نعمل أكثر، ونكتشف الكثير من الفرص، ونستغلها بالشكل الصحيح.

نحن اليوم حافظنا على اقتصادنا، ودعمنا وطننا، وفي الوقت ذاته نطور الكثير من المدن والقرى والهجر التي تملك مقومات السياحة والطبيعة.

عندما تؤكد الدراسات التي أجرتها وزارة السياحة أن ٨٠٪ من المواطنين يرغبون بالسياحة فهذا يعني أننا لا بد أن نوفر ما لا يقل عن 80 % من مقومات السياحة؛ لنحقق رغبات المواطن في سياحته الداخلية؛ وهو ما يقودنا لتوليد الوظائف، وتقليل البطالة، وفتح محرك اقتصادي مختلف.

السياحة اليوم هي أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م، ومحرك اقتصادي مهم.. نعم، كان لدينا حراك في الماضي، خاصة في منطقة عسير ومدينة الطائف، ولكن هذا لا يكفي. نحن اليوم نريد أن نجعلها صناعة مواكبة للطموح الذي يقودنا إليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي جعلنا ننظر لوطننا بعين الجمال من مشاريع "نيوم" و"القدية" و"أمالا"، وما يسعى لتحقيقه في سودة عسير والباحة، وغيرها من المشاريع؛ لأننا -كما قلت- نملك أرضًا مختلفة، وتاريخًا أصيلاً، وثقافة تمتد لقرون من الزمان، وحضارة ليس لها مثيل، وشعبًا محبًّا لأرضه، وقيادة تهتم بكل التفاصيل، وتعمل ليل نهار لتجعل هذا الوطن مشرقًا، ينافس كل الأوطان.

ما رأيته هذا العام في مدينتي (أبها) لا شك أنه يثلج الصدر؛ فيسعدنا أن نرى مدينتنا تجمع الوطن فوق سحابها، وتحت غيمتها، وزخات مطرها، وظل شجرها.. فوق جبالها، وعلى ضفاف وديانها؛ لذلك كان الصيف هذا العام مختلفًا في كل شيء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,912
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,300
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,656

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة