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إيران.. احتراق مركز أبحاث تابع للحرس الثوري غربي طهران

إصابة 3 أشخاص خلال احتواء النيران

صحيفة سبق الإلكترونية – الرياض

اندلع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران، اليوم (الأحد).

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري، أن حريقًا شب في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس في طهران.

وذكر البيان أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وقد جرى احتواء الحريق، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران.. احتراق مركز أبحاث تابع للحرس الثوري غربي طهران
سبق

صحيفة سبق الإلكترونية – الرياض

اندلع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران، اليوم (الأحد).

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري، أن حريقًا شب في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس في طهران.

وذكر البيان أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وقد جرى احتواء الحريق، وفقًا لـ"رويترز".

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:59 PM

إيران.. احتراق مركز أبحاث تابع للحرس الثوري غربي طهران

إصابة 3 أشخاص خلال احتواء النيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صحيفة سبق الإلكترونية – الرياض

اندلع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران، اليوم (الأحد).

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري، أن حريقًا شب في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس في طهران.

وذكر البيان أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، وقد جرى احتواء الحريق، وفقًا لـ"رويترز".

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