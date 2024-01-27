النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداً .. "دلني على الطيب" ينطلق في الرياض بمشاركة 150 علامة محلية وخليجية

المعرض يفتح أبوابه يومياً أمام الجمهور مجاناً من الرابعة عصراً حتى الـ11 مساءً

تجسيداً لحقيقة "الرياض عاصمة الطيب"؛ تنطلق غداً الخميس فعاليات معرض "دلني على الطيب 3 " في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتستمر خلال الفترة من 27-31 يناير، حيث تشارك هناك أكثر من 150 علامة تجارية محلية وخليجية، إضافة إلى جمعية العوق البصري الأهلية ببريدة.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً أمام الجمهور مجاناً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساء، وأتاح المنظمون فرصة التعرف في المتحف المقام هناك على أكبر أشجار العود بالمملكة ومراحل نموها، وكيفية العناية بها والاستفادة من جذورها وأغصانها ولحائها في تجارة البخور معشوق السعوديين خصوصاً وأهل الخليج عموماً.

وبالإضافة للاستمتاع بأنواع الطيب، والحصول على عروض شراء مناسبة؛ سيتمكن الزوار من التعرف على صناعة العطور والجدوى الاقتصادية والفرص المتوفرة في السوق، والالتقاء برواد الأعمال والهواة الذين شقوا طريقهم وتغلبوا على التحديات وتحولت تجارتهم في فترة قصيرة إلى "براند" رسمي، يعزز ذلك اهتمامهم بالأذواق العصرية.

يشار إلى أن معرض "دلني على الطيب 3" استطاع استقطاب أشهر العارضين في السعودية والكويت وعمان والإمارات تحت سقفٍ واحد يضم البخور والزعفران ومستلزمات صناعة الطيب.

من جانبه، قال عبدالعزيز المطرودي مالك علامة "دلني على الطيب" إنه من منطلق هذا الحلم النابع من شباب الوطن بدأت صياغة القصة منذ عام 2016م لجعل الرياض عاصمة الطيب المعنوية والحسية واقعاً نعيشه، ونتحف فيه زوار وسياح المملكة من جميع دول العالم.

وأضاف: استطاع المعرض في النسختين الأولى والثانية منه في جذب شريحة كبيرة من الشباب الراغبين في الدخول في مجال تجارة الطيب، والاستفادة من الاستشارات ومعرفة اتجاهات العملاء، والفرصة متاحة مجدداً لرواد أعمال جدد يسيرون تجاه مستهدفات رؤية 2030 بتمكين شباب وشابات الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غداً .. "دلني على الطيب" ينطلق في الرياض بمشاركة 150 علامة محلية وخليجية
سبق

تجسيداً لحقيقة "الرياض عاصمة الطيب"؛ تنطلق غداً الخميس فعاليات معرض "دلني على الطيب 3 " في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتستمر خلال الفترة من 27-31 يناير، حيث تشارك هناك أكثر من 150 علامة تجارية محلية وخليجية، إضافة إلى جمعية العوق البصري الأهلية ببريدة.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً أمام الجمهور مجاناً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساء، وأتاح المنظمون فرصة التعرف في المتحف المقام هناك على أكبر أشجار العود بالمملكة ومراحل نموها، وكيفية العناية بها والاستفادة من جذورها وأغصانها ولحائها في تجارة البخور معشوق السعوديين خصوصاً وأهل الخليج عموماً.

وبالإضافة للاستمتاع بأنواع الطيب، والحصول على عروض شراء مناسبة؛ سيتمكن الزوار من التعرف على صناعة العطور والجدوى الاقتصادية والفرص المتوفرة في السوق، والالتقاء برواد الأعمال والهواة الذين شقوا طريقهم وتغلبوا على التحديات وتحولت تجارتهم في فترة قصيرة إلى "براند" رسمي، يعزز ذلك اهتمامهم بالأذواق العصرية.

يشار إلى أن معرض "دلني على الطيب 3" استطاع استقطاب أشهر العارضين في السعودية والكويت وعمان والإمارات تحت سقفٍ واحد يضم البخور والزعفران ومستلزمات صناعة الطيب.

من جانبه، قال عبدالعزيز المطرودي مالك علامة "دلني على الطيب" إنه من منطلق هذا الحلم النابع من شباب الوطن بدأت صياغة القصة منذ عام 2016م لجعل الرياض عاصمة الطيب المعنوية والحسية واقعاً نعيشه، ونتحف فيه زوار وسياح المملكة من جميع دول العالم.

وأضاف: استطاع المعرض في النسختين الأولى والثانية منه في جذب شريحة كبيرة من الشباب الراغبين في الدخول في مجال تجارة الطيب، والاستفادة من الاستشارات ومعرفة اتجاهات العملاء، والفرصة متاحة مجدداً لرواد أعمال جدد يسيرون تجاه مستهدفات رؤية 2030 بتمكين شباب وشابات الوطن.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:25 PM

غداً .. "دلني على الطيب" ينطلق في الرياض بمشاركة 150 علامة محلية وخليجية

المعرض يفتح أبوابه يومياً أمام الجمهور مجاناً من الرابعة عصراً حتى الـ11 مساءً

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,026

تجسيداً لحقيقة "الرياض عاصمة الطيب"؛ تنطلق غداً الخميس فعاليات معرض "دلني على الطيب 3 " في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتستمر خلال الفترة من 27-31 يناير، حيث تشارك هناك أكثر من 150 علامة تجارية محلية وخليجية، إضافة إلى جمعية العوق البصري الأهلية ببريدة.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً أمام الجمهور مجاناً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساء، وأتاح المنظمون فرصة التعرف في المتحف المقام هناك على أكبر أشجار العود بالمملكة ومراحل نموها، وكيفية العناية بها والاستفادة من جذورها وأغصانها ولحائها في تجارة البخور معشوق السعوديين خصوصاً وأهل الخليج عموماً.

وبالإضافة للاستمتاع بأنواع الطيب، والحصول على عروض شراء مناسبة؛ سيتمكن الزوار من التعرف على صناعة العطور والجدوى الاقتصادية والفرص المتوفرة في السوق، والالتقاء برواد الأعمال والهواة الذين شقوا طريقهم وتغلبوا على التحديات وتحولت تجارتهم في فترة قصيرة إلى "براند" رسمي، يعزز ذلك اهتمامهم بالأذواق العصرية.

يشار إلى أن معرض "دلني على الطيب 3" استطاع استقطاب أشهر العارضين في السعودية والكويت وعمان والإمارات تحت سقفٍ واحد يضم البخور والزعفران ومستلزمات صناعة الطيب.

من جانبه، قال عبدالعزيز المطرودي مالك علامة "دلني على الطيب" إنه من منطلق هذا الحلم النابع من شباب الوطن بدأت صياغة القصة منذ عام 2016م لجعل الرياض عاصمة الطيب المعنوية والحسية واقعاً نعيشه، ونتحف فيه زوار وسياح المملكة من جميع دول العالم.

وأضاف: استطاع المعرض في النسختين الأولى والثانية منه في جذب شريحة كبيرة من الشباب الراغبين في الدخول في مجال تجارة الطيب، والاستفادة من الاستشارات ومعرفة اتجاهات العملاء، والفرصة متاحة مجدداً لرواد أعمال جدد يسيرون تجاه مستهدفات رؤية 2030 بتمكين شباب وشابات الوطن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة