لعشاق المصارعة.. هذا موعد العرض الجديد من "WWE" في السعودية

سيكون عشاق مصارعة المحترفين في السعودية على موعد جديد مع نزالاتها المثيرة، بعد إعلان مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) بعد تواتر الأخبار عن موعد العرض الجديد للنزالات في المملكة في تاريخ 19 فبراير من العام الجاري.

ونقل موقع "أخبار المصارعة" العالمي عن الصحفي المهتم بالمصارعة الحرة، أندرو زاريان، قوله بأن بحسب مصادره فإن "WWE" تخطط لإقامة عرض في السعودية يوم السبت 19 فبراير القادم، وهو الأمر الذي أكده أيضاً الصحفي شون روس، وذلك دون الكشف عن اسم العرض المتوقع إقامته في المملكة.

وتستضيف السعودية أحداث المصارعة سنوياً، وذلك كجزء من الاتفاقية طويلة الأمد التي أبرمتها السعودية مع "WWE"، لإقامة المنافسات والنزالات حصرياً بالمملكة لمدة 10 سنوات.

وكانت آخر عروض المصارعة "كراون جول" أقيم على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض في أكتوبر الماضي، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام؛ بسبب جائحة "كورونا" وما فرضته من قيود على السفر والتنقل والحضور الجماهيري حول العالم.

