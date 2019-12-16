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تقهقُر حوثي.. الجيش اليمني يحبط تسلل إلى مواقعه في الجوف

كبَّد الميليشيا قتلى وجرحى

أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم (الاثنين) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن رئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي، أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه مواقع في جبل قشعان.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ولفت "الجعيدي" إلى أن الميليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر في مختلف جبهات المحافظة.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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تقهقُر حوثي.. الجيش اليمني يحبط تسلل إلى مواقعه في الجوف
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم (الاثنين) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن رئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي، أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه مواقع في جبل قشعان.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ولفت "الجعيدي" إلى أن الميليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر في مختلف جبهات المحافظة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:49 PM

تقهقُر حوثي.. الجيش اليمني يحبط تسلل إلى مواقعه في الجوف

كبَّد الميليشيا قتلى وجرحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليوم (الاثنين) محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وذلك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن رئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي، أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه مواقع في جبل قشعان.

وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ولفت "الجعيدي" إلى أن الميليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر في مختلف جبهات المحافظة.

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