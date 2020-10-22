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أمير عسير يتفقد‏ حريق تنومة بجولة جوية

وقف على أعمال الفرق الميدانية المشاركة

أعلنت إمارة عسير عن قيام الأمير ‫تركي بن طلال‬ أمير منطقة عسير الآن بجولة جوية لمتابعة مساحات الإخماد بحريق تنومة، ‬ ويقف على أعمال الفرق الميدانية المشاركة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، قد أوضح أن مدني تنومة تلقى بلاغًا مساء اليوم عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غلامة بقرية الظهارة بمحافظة تنومة (شمال منطقة عسير)، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق.

أمير عسير الأمير تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يتفقد‏ حريق تنومة بجولة جوية
سبق

أعلنت إمارة عسير عن قيام الأمير ‫تركي بن طلال‬ أمير منطقة عسير الآن بجولة جوية لمتابعة مساحات الإخماد بحريق تنومة، ‬ ويقف على أعمال الفرق الميدانية المشاركة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، قد أوضح أن مدني تنومة تلقى بلاغًا مساء اليوم عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غلامة بقرية الظهارة بمحافظة تنومة (شمال منطقة عسير)، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:42 PM

أمير عسير يتفقد‏ حريق تنومة بجولة جوية

وقف على أعمال الفرق الميدانية المشاركة

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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1,750

أعلنت إمارة عسير عن قيام الأمير ‫تركي بن طلال‬ أمير منطقة عسير الآن بجولة جوية لمتابعة مساحات الإخماد بحريق تنومة، ‬ ويقف على أعمال الفرق الميدانية المشاركة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، قد أوضح أن مدني تنومة تلقى بلاغًا مساء اليوم عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غلامة بقرية الظهارة بمحافظة تنومة (شمال منطقة عسير)، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق.

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