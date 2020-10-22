أمير عسير يتفقد‏ حريق تنومة بجولة جوية

وقف على أعمال الفرق الميدانية المشاركة

أعلنت إمارة عسير عن قيام الأمير ‫تركي بن طلال‬ أمير منطقة عسير الآن بجولة جوية لمتابعة مساحات الإخماد بحريق تنومة، ‬ ويقف على أعمال الفرق الميدانية المشاركة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، قد أوضح أن مدني تنومة تلقى بلاغًا مساء اليوم عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غلامة بقرية الظهارة بمحافظة تنومة (شمال منطقة عسير)، وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق.