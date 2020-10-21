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"التعاون الإسلامي" تقدم منحة صندوق التضامن الإسلامي إلى غامبيا لمواجهة كورونا

يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكاناتها لفائدة الدول الأعضاء لمساعدتها

قدّم صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منحة مالية لغامبيا، بهدف تعزيز قدرات غامبيا في مواجهة جائحة كورونا في القطاع الصحي.

وتسلم المنحة السفير الغامبي في المملكة العربية السعودية، المندوب الدائم لدى المنظمة السفير عمر جبريل صلاح؛ بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ والمدير التنفيذي للصندوق إبراهيم الخزيم؛ والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة السفير طارق علي بخيت.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بجهود رئيس المجلس الدائم للصندوق ومديره التنفيذي، مشيراً إلى أن تحرك الصندوق لدعم الدول الأعضاء يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكاناتها لفائدة الدول الأعضاء لمساعدتها على مواجهة هذه الجائحة.

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"التعاون الإسلامي" تقدم منحة صندوق التضامن الإسلامي إلى غامبيا لمواجهة كورونا
سبق

قدّم صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منحة مالية لغامبيا، بهدف تعزيز قدرات غامبيا في مواجهة جائحة كورونا في القطاع الصحي.

وتسلم المنحة السفير الغامبي في المملكة العربية السعودية، المندوب الدائم لدى المنظمة السفير عمر جبريل صلاح؛ بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ والمدير التنفيذي للصندوق إبراهيم الخزيم؛ والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة السفير طارق علي بخيت.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بجهود رئيس المجلس الدائم للصندوق ومديره التنفيذي، مشيراً إلى أن تحرك الصندوق لدعم الدول الأعضاء يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكاناتها لفائدة الدول الأعضاء لمساعدتها على مواجهة هذه الجائحة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
09:56 AM

"التعاون الإسلامي" تقدم منحة صندوق التضامن الإسلامي إلى غامبيا لمواجهة كورونا

يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكاناتها لفائدة الدول الأعضاء لمساعدتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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قدّم صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منحة مالية لغامبيا، بهدف تعزيز قدرات غامبيا في مواجهة جائحة كورونا في القطاع الصحي.

وتسلم المنحة السفير الغامبي في المملكة العربية السعودية، المندوب الدائم لدى المنظمة السفير عمر جبريل صلاح؛ بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ والمدير التنفيذي للصندوق إبراهيم الخزيم؛ والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة السفير طارق علي بخيت.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بجهود رئيس المجلس الدائم للصندوق ومديره التنفيذي، مشيراً إلى أن تحرك الصندوق لدعم الدول الأعضاء يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكاناتها لفائدة الدول الأعضاء لمساعدتها على مواجهة هذه الجائحة.

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