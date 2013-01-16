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بحيرة وتخييم وشواء.. هكذا يجذب سحر "شلال الخرار" السياح.. "صور"

منحوتات صخرية شكّلتها عوامل التعرية تُرافق وادٍ تحتضنه الطبيعة

يشهد شلال الخرار بوادي نيرا بمحافظة المخواة هذه الأيام -كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة- إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها مع انطلاق فعاليات مهرجان المخواة للتسوق.

وأعرب عدد من الباحثين، عن سعادتهم الغامرة بقضاء أوقات جميلة في أحضان الطبيعة المتنوعة ما بين جريان المياه والغطاء النباتي، ورائحة التربة المبللة.

وأفاد أستاذ علم الآثار في جامعة الباحة الدكتور أحمد بن قشاش الغامدي، بأن أصل شلال الخرار هو انفصال في الوادي الذي كانت وجهته شمالًا، وباستدامة السيول حصلت فجوة في الحجر البازلتي وكوّن الخرار، وحين التأمل في الوادي يلاحظ أن الشكل مستدير ولكنه أصبح مهجورًا؛ ولذلك أخذ السيل مسارًا جديدًا عبر هذا الشلال.

وأضاف أن الشلال يكون تحته بحيرة دائمة؛ بدليل وجود السلاحف؛ حيث لا توجد إلا في مياه دائمة، بالإضافة إلى أنه يُعد من الأماكن الأجمل سياحيًّا؛ حيث يفضل مرتادوه قضاء أوقات النهار بالتخييم في إحدى نواحي الوادي بين أحضان الطبيعة والمياه العذبة الجارية، ونصب عدة الشواء، بصحبة مرشد سياحي، كما توجد في الوادي المنحوتات الصخرية التي شكّلتها عوامل التعرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحيرة وتخييم وشواء.. هكذا يجذب سحر "شلال الخرار" السياح.. "صور"
سبق

يشهد شلال الخرار بوادي نيرا بمحافظة المخواة هذه الأيام -كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة- إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها مع انطلاق فعاليات مهرجان المخواة للتسوق.

وأعرب عدد من الباحثين، عن سعادتهم الغامرة بقضاء أوقات جميلة في أحضان الطبيعة المتنوعة ما بين جريان المياه والغطاء النباتي، ورائحة التربة المبللة.

وأفاد أستاذ علم الآثار في جامعة الباحة الدكتور أحمد بن قشاش الغامدي، بأن أصل شلال الخرار هو انفصال في الوادي الذي كانت وجهته شمالًا، وباستدامة السيول حصلت فجوة في الحجر البازلتي وكوّن الخرار، وحين التأمل في الوادي يلاحظ أن الشكل مستدير ولكنه أصبح مهجورًا؛ ولذلك أخذ السيل مسارًا جديدًا عبر هذا الشلال.

وأضاف أن الشلال يكون تحته بحيرة دائمة؛ بدليل وجود السلاحف؛ حيث لا توجد إلا في مياه دائمة، بالإضافة إلى أنه يُعد من الأماكن الأجمل سياحيًّا؛ حيث يفضل مرتادوه قضاء أوقات النهار بالتخييم في إحدى نواحي الوادي بين أحضان الطبيعة والمياه العذبة الجارية، ونصب عدة الشواء، بصحبة مرشد سياحي، كما توجد في الوادي المنحوتات الصخرية التي شكّلتها عوامل التعرية.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
12:09 PM

بحيرة وتخييم وشواء.. هكذا يجذب سحر "شلال الخرار" السياح.. "صور"

منحوتات صخرية شكّلتها عوامل التعرية تُرافق وادٍ تحتضنه الطبيعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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يشهد شلال الخرار بوادي نيرا بمحافظة المخواة هذه الأيام -كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة- إقبالًا متزايدًا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها مع انطلاق فعاليات مهرجان المخواة للتسوق.

وأعرب عدد من الباحثين، عن سعادتهم الغامرة بقضاء أوقات جميلة في أحضان الطبيعة المتنوعة ما بين جريان المياه والغطاء النباتي، ورائحة التربة المبللة.

وأفاد أستاذ علم الآثار في جامعة الباحة الدكتور أحمد بن قشاش الغامدي، بأن أصل شلال الخرار هو انفصال في الوادي الذي كانت وجهته شمالًا، وباستدامة السيول حصلت فجوة في الحجر البازلتي وكوّن الخرار، وحين التأمل في الوادي يلاحظ أن الشكل مستدير ولكنه أصبح مهجورًا؛ ولذلك أخذ السيل مسارًا جديدًا عبر هذا الشلال.

وأضاف أن الشلال يكون تحته بحيرة دائمة؛ بدليل وجود السلاحف؛ حيث لا توجد إلا في مياه دائمة، بالإضافة إلى أنه يُعد من الأماكن الأجمل سياحيًّا؛ حيث يفضل مرتادوه قضاء أوقات النهار بالتخييم في إحدى نواحي الوادي بين أحضان الطبيعة والمياه العذبة الجارية، ونصب عدة الشواء، بصحبة مرشد سياحي، كما توجد في الوادي المنحوتات الصخرية التي شكّلتها عوامل التعرية.

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