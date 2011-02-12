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قبل ظهور النتيجة "إيجابية".. علامتان تخبران بإصابتك بـ"أوميكرون الخفي"

التهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس المتكرر عوارض تتشابه مع أصل السلالة

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هناك عارضين يبلغان الشخص بإصابته بالمتحور "أوميكرون"، حتى قبل ظهور نتيجة الفحص الإيجابية.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه مع انحسار السلالة الرئيسية في "أوميكرون"، بدأت تظهر سلالة فرعية تعرف بـ"أوميكرون الخفي".

وجرى رصد هذه السلالة للمرة الأولى في ديسمبر 2021، وانتشرت بسرعة كبيرة في أرجاء العالم، وحملت اسم "BA.2".

وعلى الرغم من أن الخبراء لا يزالون يدرسون هذه السلالة، إلا أن تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه يختلف عن الطفرات السابقة، بسبب تركيبه البروتيني الخلوي.

ومن أبرز أعراض "أوميكرون الخفي": الدوخة، وبحسب السلطات البريطانية فقد تستمر هذه الدوخة طوال اليوم، وفي حالة كانت مستمرة أو شديدة، يجب على الشخص مراجعة الطبيب.

وهناك عارض آخر يأتي مبكرًا، هو الشعور بالإرهاق، بما يشمل ألمًا في العضلات؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وهناك أعراض أخرى لـ"أوميكرون الخفي" تتشابه من سلالة "أوميكرون" المنحدرة من فيروس كورونا، وتشمل: "التهاب الحلق، وسيلان الأنف، والعطس المتكرر".

كما أن هناك أعراض أقل شيوعًا مثل الطفح الجلدي والتعرق الليلي وآلام في الظهر، وغيرها الكثير، التي أبلغ عنها مصابون بالمتحور.

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قبل ظهور النتيجة "إيجابية".. علامتان تخبران بإصابتك بـ"أوميكرون الخفي"
سبق

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هناك عارضين يبلغان الشخص بإصابته بالمتحور "أوميكرون"، حتى قبل ظهور نتيجة الفحص الإيجابية.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه مع انحسار السلالة الرئيسية في "أوميكرون"، بدأت تظهر سلالة فرعية تعرف بـ"أوميكرون الخفي".

وجرى رصد هذه السلالة للمرة الأولى في ديسمبر 2021، وانتشرت بسرعة كبيرة في أرجاء العالم، وحملت اسم "BA.2".

وعلى الرغم من أن الخبراء لا يزالون يدرسون هذه السلالة، إلا أن تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه يختلف عن الطفرات السابقة، بسبب تركيبه البروتيني الخلوي.

ومن أبرز أعراض "أوميكرون الخفي": الدوخة، وبحسب السلطات البريطانية فقد تستمر هذه الدوخة طوال اليوم، وفي حالة كانت مستمرة أو شديدة، يجب على الشخص مراجعة الطبيب.

وهناك عارض آخر يأتي مبكرًا، هو الشعور بالإرهاق، بما يشمل ألمًا في العضلات؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وهناك أعراض أخرى لـ"أوميكرون الخفي" تتشابه من سلالة "أوميكرون" المنحدرة من فيروس كورونا، وتشمل: "التهاب الحلق، وسيلان الأنف، والعطس المتكرر".

كما أن هناك أعراض أقل شيوعًا مثل الطفح الجلدي والتعرق الليلي وآلام في الظهر، وغيرها الكثير، التي أبلغ عنها مصابون بالمتحور.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
10:48 AM

قبل ظهور النتيجة "إيجابية".. علامتان تخبران بإصابتك بـ"أوميكرون الخفي"

التهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس المتكرر عوارض تتشابه مع أصل السلالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هناك عارضين يبلغان الشخص بإصابته بالمتحور "أوميكرون"، حتى قبل ظهور نتيجة الفحص الإيجابية.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه مع انحسار السلالة الرئيسية في "أوميكرون"، بدأت تظهر سلالة فرعية تعرف بـ"أوميكرون الخفي".

وجرى رصد هذه السلالة للمرة الأولى في ديسمبر 2021، وانتشرت بسرعة كبيرة في أرجاء العالم، وحملت اسم "BA.2".

وعلى الرغم من أن الخبراء لا يزالون يدرسون هذه السلالة، إلا أن تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه يختلف عن الطفرات السابقة، بسبب تركيبه البروتيني الخلوي.

ومن أبرز أعراض "أوميكرون الخفي": الدوخة، وبحسب السلطات البريطانية فقد تستمر هذه الدوخة طوال اليوم، وفي حالة كانت مستمرة أو شديدة، يجب على الشخص مراجعة الطبيب.

وهناك عارض آخر يأتي مبكرًا، هو الشعور بالإرهاق، بما يشمل ألمًا في العضلات؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وهناك أعراض أخرى لـ"أوميكرون الخفي" تتشابه من سلالة "أوميكرون" المنحدرة من فيروس كورونا، وتشمل: "التهاب الحلق، وسيلان الأنف، والعطس المتكرر".

كما أن هناك أعراض أقل شيوعًا مثل الطفح الجلدي والتعرق الليلي وآلام في الظهر، وغيرها الكثير، التي أبلغ عنها مصابون بالمتحور.

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