النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يحكم سيطرته على مدينة دمت بمحافظة الضالع

كبّد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

أحكمت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية سيطرتها على المداخل المؤدية إلى وسط مدينة دمت في محافظة الضالع من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "إن الجيش الوطني أحبط عملية هجوم لميليشيا الحوثي الإنقلابية، على منطقة الحقب، وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وحاصر مجموعة من القناصة الحوثية المتحصنة في المباني والمرتفعات المحيطة بالمدينة.

وفي ذات السياق، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارة جوية اليوم، استهدفت تعزيزات للميليشيا في مديرية السدة بمحافظة إب اليمنية، أسفرت عن مقتل عشرة من المسلحين وتدمير الأطقم والآليات العسكرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يحكم سيطرته على مدينة دمت بمحافظة الضالع
سبق

أحكمت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية سيطرتها على المداخل المؤدية إلى وسط مدينة دمت في محافظة الضالع من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "إن الجيش الوطني أحبط عملية هجوم لميليشيا الحوثي الإنقلابية، على منطقة الحقب، وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وحاصر مجموعة من القناصة الحوثية المتحصنة في المباني والمرتفعات المحيطة بالمدينة.

وفي ذات السياق، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارة جوية اليوم، استهدفت تعزيزات للميليشيا في مديرية السدة بمحافظة إب اليمنية، أسفرت عن مقتل عشرة من المسلحين وتدمير الأطقم والآليات العسكرية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
06:28 PM

الجيش اليمني يحكم سيطرته على مدينة دمت بمحافظة الضالع

كبّد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,539

أحكمت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية سيطرتها على المداخل المؤدية إلى وسط مدينة دمت في محافظة الضالع من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "إن الجيش الوطني أحبط عملية هجوم لميليشيا الحوثي الإنقلابية، على منطقة الحقب، وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وحاصر مجموعة من القناصة الحوثية المتحصنة في المباني والمرتفعات المحيطة بالمدينة.

وفي ذات السياق، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن غارة جوية اليوم، استهدفت تعزيزات للميليشيا في مديرية السدة بمحافظة إب اليمنية، أسفرت عن مقتل عشرة من المسلحين وتدمير الأطقم والآليات العسكرية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة