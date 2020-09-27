"الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "فلاح" بالرياض

احتفل الزميل الإعلامي سعدون بن هزاع الثبيتي بزواج ابنه فلاح في أحد منتجعات العاصمة الرياض، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل الزميل الإعلامي سعدون بن هزاع الثبيتي بزواج ابنه فلاح في أحد منتجعات العاصمة الرياض، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل الزميل الإعلامي سعدون بن هزاع الثبيتي بزواج ابنه فلاح في أحد منتجعات العاصمة الرياض، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل الزميل الإعلامي سعدون بن هزاع الثبيتي بزواج ابنه فلاح في أحد منتجعات العاصمة الرياض، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء.