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"الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "فلاح" بالرياض

احتفل الزميل الإعلامي سعدون بن هزاع الثبيتي بزواج ابنه فلاح في أحد منتجعات العاصمة الرياض، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء.

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"الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "فلاح" بالرياض
سبق

احتفل الزميل الإعلامي سعدون بن هزاع الثبيتي بزواج ابنه فلاح في أحد منتجعات العاصمة الرياض، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
12:23 AM

"الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "فلاح" بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الزميل الإعلامي سعدون بن هزاع الثبيتي بزواج ابنه فلاح في أحد منتجعات العاصمة الرياض، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء.

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