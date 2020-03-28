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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"سبق" ترصد انتشار رجال الأمن بمختلف القرى والأحياء بمحايل لمنع التجول

وسط امتثال تام من المواطنين والمقيمين بالتوجيه

تصوير : فارس طيران

تواصل العيون الساهرة من رجال الأمن بمختلف القطاعات، جهودها الأمنية من خلال انتشارها في مختلف المواقع؛ لتنفيذ توجيه القيادة بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا.

"سبق" رصدت هذا المساء انتشار رجال الأمن في كل القرى والأحياء والطرق بمحافظة محايل، وسط خلو تام من المارة وعابري الطريق عدا الحالات المستثناة من المنع والمرضى الذين يثبتون صحة ادعاءاتهم ببلاغاتهم للهلال الأحمر، وتلقيهم رسائل تؤكد حالاتهم.

وثمن رجال الأمن للمواطنين والمقيمين وعيهم والامتثال التام للتوجيه من الساعة الأولى له فيما عبر الجميع عن فخرهم بالعيون الساهرة على أمنهم وسلامتهم.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد انتشار رجال الأمن بمختلف القرى والأحياء بمحايل لمنع التجول
سبق

تصوير : فارس طيران

تواصل العيون الساهرة من رجال الأمن بمختلف القطاعات، جهودها الأمنية من خلال انتشارها في مختلف المواقع؛ لتنفيذ توجيه القيادة بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا.

"سبق" رصدت هذا المساء انتشار رجال الأمن في كل القرى والأحياء والطرق بمحافظة محايل، وسط خلو تام من المارة وعابري الطريق عدا الحالات المستثناة من المنع والمرضى الذين يثبتون صحة ادعاءاتهم ببلاغاتهم للهلال الأحمر، وتلقيهم رسائل تؤكد حالاتهم.

وثمن رجال الأمن للمواطنين والمقيمين وعيهم والامتثال التام للتوجيه من الساعة الأولى له فيما عبر الجميع عن فخرهم بالعيون الساهرة على أمنهم وسلامتهم.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:19 AM

"سبق" ترصد انتشار رجال الأمن بمختلف القرى والأحياء بمحايل لمنع التجول

وسط امتثال تام من المواطنين والمقيمين بالتوجيه

A A A
محمد طيران - عسير
0
10,887

تصوير : فارس طيران

تواصل العيون الساهرة من رجال الأمن بمختلف القطاعات، جهودها الأمنية من خلال انتشارها في مختلف المواقع؛ لتنفيذ توجيه القيادة بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا.

"سبق" رصدت هذا المساء انتشار رجال الأمن في كل القرى والأحياء والطرق بمحافظة محايل، وسط خلو تام من المارة وعابري الطريق عدا الحالات المستثناة من المنع والمرضى الذين يثبتون صحة ادعاءاتهم ببلاغاتهم للهلال الأحمر، وتلقيهم رسائل تؤكد حالاتهم.

وثمن رجال الأمن للمواطنين والمقيمين وعيهم والامتثال التام للتوجيه من الساعة الأولى له فيما عبر الجميع عن فخرهم بالعيون الساهرة على أمنهم وسلامتهم.

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