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فيديو صادم.. نهاية كارثية لانشغال أم بالجوال في الشارع

مرّت بجوار منصّة إعلانية وبعدها وقع الحادث

يكشف هذا الفيديو المروع عن النتائج الكارثية للانشغال بالجوال، خاصة إذا كان الشخص يسير في الشارع، وهذا ما حدث لأم هندية وطفلها بسبب الجوال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع هذا الحادث صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، والتقطته كاميرا المراقبة في أحد شوارع مدينة فريد آباد بولاية هاريانا شمالي الهند.

ويظهر الفيديو المروع أُمًّا تحمل طفلًا عمره تسعة أشهر على ذراعها وتسير في الشارع وهي مشغولة تمامًا بالتحدث في الهاتف، وعندم مرورها بجوار منصة إعلانية لم تلاحظ أن بئر الصرف الصحي مفتوح وبلا غطاء.

وفي لحظة كارثية انشغل ذهنها تمامًا بالجوال بينما كانت قدمها تنزلق داخل بئر الصرف، لتسقط فيه مع رضيعها في ثوان.

وفي اللحظة التالية تجمّع عدد كبير من المارة، ونزل أحدهم داخل البئر وأخرج الرضيع بسرعة، وبعدها تم إخراج الأم، دون أن يصاب أحدهما.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن سكان المنطقة شكوا لمسؤولي المدينة من البئر المتروك دون غطاء، لكن دون جدوى.

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فيديو صادم.. نهاية كارثية لانشغال أم بالجوال في الشارع
سبق

يكشف هذا الفيديو المروع عن النتائج الكارثية للانشغال بالجوال، خاصة إذا كان الشخص يسير في الشارع، وهذا ما حدث لأم هندية وطفلها بسبب الجوال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع هذا الحادث صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، والتقطته كاميرا المراقبة في أحد شوارع مدينة فريد آباد بولاية هاريانا شمالي الهند.

ويظهر الفيديو المروع أُمًّا تحمل طفلًا عمره تسعة أشهر على ذراعها وتسير في الشارع وهي مشغولة تمامًا بالتحدث في الهاتف، وعندم مرورها بجوار منصة إعلانية لم تلاحظ أن بئر الصرف الصحي مفتوح وبلا غطاء.

وفي لحظة كارثية انشغل ذهنها تمامًا بالجوال بينما كانت قدمها تنزلق داخل بئر الصرف، لتسقط فيه مع رضيعها في ثوان.

وفي اللحظة التالية تجمّع عدد كبير من المارة، ونزل أحدهم داخل البئر وأخرج الرضيع بسرعة، وبعدها تم إخراج الأم، دون أن يصاب أحدهما.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن سكان المنطقة شكوا لمسؤولي المدينة من البئر المتروك دون غطاء، لكن دون جدوى.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
01:13 PM

فيديو صادم.. نهاية كارثية لانشغال أم بالجوال في الشارع

مرّت بجوار منصّة إعلانية وبعدها وقع الحادث

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,730

يكشف هذا الفيديو المروع عن النتائج الكارثية للانشغال بالجوال، خاصة إذا كان الشخص يسير في الشارع، وهذا ما حدث لأم هندية وطفلها بسبب الجوال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع هذا الحادث صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، والتقطته كاميرا المراقبة في أحد شوارع مدينة فريد آباد بولاية هاريانا شمالي الهند.

ويظهر الفيديو المروع أُمًّا تحمل طفلًا عمره تسعة أشهر على ذراعها وتسير في الشارع وهي مشغولة تمامًا بالتحدث في الهاتف، وعندم مرورها بجوار منصة إعلانية لم تلاحظ أن بئر الصرف الصحي مفتوح وبلا غطاء.

وفي لحظة كارثية انشغل ذهنها تمامًا بالجوال بينما كانت قدمها تنزلق داخل بئر الصرف، لتسقط فيه مع رضيعها في ثوان.

وفي اللحظة التالية تجمّع عدد كبير من المارة، ونزل أحدهم داخل البئر وأخرج الرضيع بسرعة، وبعدها تم إخراج الأم، دون أن يصاب أحدهما.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن سكان المنطقة شكوا لمسؤولي المدينة من البئر المتروك دون غطاء، لكن دون جدوى.

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142 مليون ..

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