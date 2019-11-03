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خادم الحرمين يتسلم رسالة من "مهاتير محمد"

سلّمها المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي

تَسَلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالةً من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وزيرُ التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي؛ فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لدولته.

حضر الاستقبال: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي، الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد أرحام إكمال، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور لعام 2019م الدكتور قمرول نعيم بن محمد، والسكرتير الخاص لوزير التعليم نور سليمان بن ذو الكفل.

الملك سلمان بن عبدالعزيز مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتسلم رسالة من "مهاتير محمد"
سبق

تَسَلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالةً من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وزيرُ التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي؛ فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لدولته.

حضر الاستقبال: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي، الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد أرحام إكمال، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور لعام 2019م الدكتور قمرول نعيم بن محمد، والسكرتير الخاص لوزير التعليم نور سليمان بن ذو الكفل.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:09 PM

خادم الحرمين يتسلم رسالة من "مهاتير محمد"

سلّمها المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَسَلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالةً من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وزيرُ التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي؛ فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لدولته.

حضر الاستقبال: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي، الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد أرحام إكمال، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور لعام 2019م الدكتور قمرول نعيم بن محمد، والسكرتير الخاص لوزير التعليم نور سليمان بن ذو الكفل.

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