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مصر تسجِّل 727 حالة إيجابية جديدة بـ"كورونا" و28 حالة وفاة

خروج 254 حالة من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 28 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 5192 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له عن خروج 254 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم من أصل الـ5192 حالة التي تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم السبت هو 16513 حالة، من ضمنهم 4628 حالة شُفيت؛ وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

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مصر تسجِّل 727 حالة إيجابية جديدة بـ"كورونا" و28 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 28 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 5192 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له عن خروج 254 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم من أصل الـ5192 حالة التي تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم السبت هو 16513 حالة، من ضمنهم 4628 حالة شُفيت؛ وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
09:16 PM

مصر تسجِّل 727 حالة إيجابية جديدة بـ"كورونا" و28 حالة وفاة

خروج 254 حالة من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 28 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 5192 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له عن خروج 254 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم من أصل الـ5192 حالة التي تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم السبت هو 16513 حالة، من ضمنهم 4628 حالة شُفيت؛ وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

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