البلطان: من حق الهلاليين الاحتفاظ بملعبهم.. و"انسوا" أننا نلعب في المجمعة

وصف مستوى فريقه أمام التعاون بالأسوأ في الموسم

أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن فريقه قدَّم مباراة سيئة جدًّا جدًّا أمام التعاون ضمن دور الـ16 من كأس الملك، وقال: "الشوط الأول يعد الأسوأ هذا الموسم بدون شك، وهي مباراة للنسيان؛ إذ لم يقدم اللاعبون 30 % من مستواهم، والتعاون استحق الفوز، ونحن نعتذر إلى جماهيرنا؛ إذ لم نكن في مستوانا".

وتابع: "الهزيمة من أمام التعاون تعتبر ضربة، كنا نحتاج إليها؛ إذ حذرتُ اللاعبين والجماهير من الثقة المفرطة، والتفاؤل الزائد، وربما هذا السبب في الخسارة الثقيلة كون اللاعبين في الفترة الأخيرة اعتادوا على الفوز؛ فهذه هي كرة القدم، ونتمنى أن تكون مفيدة لنا قبل مباراة الاتحاد. صحيح أننا خرجنا من بطولة لكن علينا أن نعمل على إحداث التوازن لتحقيق أهدافنا".

وأفاد: "يجب التعاون بين هيئة الرياضة واتحاد القدم والأندية للتوصل إلى تفاهم محدد، يساعد على استمرار الدوري الذي يجب أن لا يتوقف، ولا يؤجل مع احتفاظ الأندية بحقوقها". وقال: "أنا أحترم رغبة إدارة نادي الهلال وجماهيره بأن ملعب جامعة الملك سعود من حقهم؛ فهو ملعب هلالي بحت".

وطالب إدارة هيئة الرياضة بتأمين ملعب لناديَي الرياض (النصر والشباب) لخوض مبارياتهما، وقال: "بالنسبة لنا نحن إدارة نادي الشباب ضد إجبار نادي الهلال على السماح لباقي الأندية باللعب في ملعبه؛ فهو من حقه كونه استثمر فيه، وعلينا الوصول إلى حل يُرضي الأطراف، ونحن مستعدون لنلعب مباراتنا في الجولة بعد القادمة مع فريق الرائد في ملعبنا بمقر النادي".

وأوضح أن ملعب ناديه غير مستوفي الشروط "ولكن لدي أمل من رئيس هيئة الرياضة لإيجاد مبادرة لتحسين ملاعب الأندية، وهي لا تحتاج إلا لأشياء بسيطة، كتركيب كراسي، وزيادتها، وتحسين غرف الملابس، وإنشاء ساعة إلكترونية وبوابات لدخول وخروج الجماهير، وأيضًا إيجاد غرف للحكام. وإنني على ثقة بأنه إذا تم ذلك سنكسب ملاعب إضافية، وتُحل مشاكل إلى الأبد، وأتوقع أن تبادر الهيئة إلى ذلك؛ حتى لا نرى في الموسم القادم هذه المشاكل. فشيء مفاجئ أن يكون هناك ملعبان في الوقت ذاته بمدينة واحدة غير صالحَيْن للعب؛ فهذا شيء مأساوي".

وأشار إلى أنهم مستعدون ليلعبوا في ملعبهم قائلاً: "لا يحمل أحد همنا، وبالنسبة لخوض مبارياتنا في مدينة المجمعة أقول انسوا هذا الشيء؛ فنحن غير مستعدين لنلعب هناك، ولكننا جاهزون لنلعب في ملعب نادينا؛ كون المباراة ليست جماهيرية، إضافة إلى أنه تم السماح لنا فيما مضى بأن نلعب فيه؛ فلن تكون هناك مشكلة إن سُمح لنا مجددًا".