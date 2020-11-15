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الحصيني يبشّر: الهطولات قادمة.. حالتان ممطرتان وانخفاض في الحرارة

قال: أمطار الـ 36 ساعة المقبلة تكون من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد تصحبها

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالتين ممطرتين -بإذن الله- الأولى الأسبوع المقبل والأخرى تليها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الأولى نواة للثانية، ومتوقع تشكل حالة مدارية في بحرب العرب وتأثيرها غير مباشر على أجواء المملكة بضخ الرطوبة التي هي مادة السحاب، ومتوقع أن يوافق ذلك دخول منخفض أصله قطبي وانخفاض في الحرارة.

وتابع: تكون الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، اليوم الأحد 3/29هـ إلى صباح الإثنين، على أجزاءٍ من: الباحة وعسير وجازان والشمالية وحائل والجوف والجوف وجنوب مكة المكرّمة، وعمان، والإمارات، ورياح متوسطة لقوية على أجزاءٍ من: القصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وحائل والشمالية وغرب الرياض وجنوب غربه.

عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني يبشّر: الهطولات قادمة.. حالتان ممطرتان وانخفاض في الحرارة
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالتين ممطرتين -بإذن الله- الأولى الأسبوع المقبل والأخرى تليها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الأولى نواة للثانية، ومتوقع تشكل حالة مدارية في بحرب العرب وتأثيرها غير مباشر على أجواء المملكة بضخ الرطوبة التي هي مادة السحاب، ومتوقع أن يوافق ذلك دخول منخفض أصله قطبي وانخفاض في الحرارة.

وتابع: تكون الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، اليوم الأحد 3/29هـ إلى صباح الإثنين، على أجزاءٍ من: الباحة وعسير وجازان والشمالية وحائل والجوف والجوف وجنوب مكة المكرّمة، وعمان، والإمارات، ورياح متوسطة لقوية على أجزاءٍ من: القصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وحائل والشمالية وغرب الرياض وجنوب غربه.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
09:28 AM

الحصيني يبشّر: الهطولات قادمة.. حالتان ممطرتان وانخفاض في الحرارة

قال: أمطار الـ 36 ساعة المقبلة تكون من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد تصحبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالتين ممطرتين -بإذن الله- الأولى الأسبوع المقبل والأخرى تليها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الأولى نواة للثانية، ومتوقع تشكل حالة مدارية في بحرب العرب وتأثيرها غير مباشر على أجواء المملكة بضخ الرطوبة التي هي مادة السحاب، ومتوقع أن يوافق ذلك دخول منخفض أصله قطبي وانخفاض في الحرارة.

وتابع: تكون الأمطار خلال الـ "36"ساعة المقبلة -بإذن الله- من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، اليوم الأحد 3/29هـ إلى صباح الإثنين، على أجزاءٍ من: الباحة وعسير وجازان والشمالية وحائل والجوف والجوف وجنوب مكة المكرّمة، وعمان، والإمارات، ورياح متوسطة لقوية على أجزاءٍ من: القصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة وحائل والشمالية وغرب الرياض وجنوب غربه.

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