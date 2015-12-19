"الأرصاد": نشاط للرياح يثير الغبار على هذه المناطق
وقع المركز الوطني للأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار على عددٍ من مناطق المملكة غدًا الاثنين.
وقال المركز إنه يتوقع - بمشيئة الله - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى أكثر من 50 كم/س على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والقصيم ، والشرقية ، والرياض ، من الاثنين إلى الأربعاء.
وأضاف أن يتوقع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (رابغ، وجدة) لتصل إلى مترين ونصف المتر.
"الأرصاد": نشاط للرياح يثير الغبار على هذه المناطق
مهنا التميميسبق2021-12-19
وقع المركز الوطني للأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار على عددٍ من مناطق المملكة غدًا الاثنين.
وقال المركز إنه يتوقع - بمشيئة الله - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى أكثر من 50 كم/س على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والقصيم ، والشرقية ، والرياض ، من الاثنين إلى الأربعاء.
وأضاف أن يتوقع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (رابغ، وجدة) لتصل إلى مترين ونصف المتر.
19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
09:09 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:26 PM
"الأرصاد": نشاط للرياح يثير الغبار على هذه المناطق
وقع المركز الوطني للأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار على عددٍ من مناطق المملكة غدًا الاثنين.
وقال المركز إنه يتوقع - بمشيئة الله - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى أكثر من 50 كم/س على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والقصيم ، والشرقية ، والرياض ، من الاثنين إلى الأربعاء.
وأضاف أن يتوقع ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (رابغ، وجدة) لتصل إلى مترين ونصف المتر.