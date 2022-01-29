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خلال شهر.. مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية لـ 390 مستفيدًا

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 390 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2021 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقُدم خلال المشروع 749 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 75% ونسبة الإناث 25%، بينما شكلت نسبة النازحين 36% والمقيمين 64% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 170 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 220 مريضًا. ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

اليمن عدن مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال شهر.. مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية لـ 390 مستفيدًا
سبق

قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 390 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2021 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقُدم خلال المشروع 749 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 75% ونسبة الإناث 25%، بينما شكلت نسبة النازحين 36% والمقيمين 64% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 170 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 220 مريضًا. ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
07:01 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:39 PM

خلال شهر.. مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية لـ 390 مستفيدًا

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 390 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2021 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقُدم خلال المشروع 749 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 75% ونسبة الإناث 25%، بينما شكلت نسبة النازحين 36% والمقيمين 64% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 170 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 220 مريضًا. ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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142 مليون ..

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15,013
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