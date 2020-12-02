النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" ينظم ندوات وورشًا تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة

ضمن برامج المركز لتوعية المجتمع بمسبباتها وطرق التصدي لها

ينظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هذا العام العديد من الدورات والندوات والبرامج التدريبية والفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر 2020.

وتعدّ مشاركة المركز في الأنشطة ضمن برامجه لتوعية المجتمع وحشد الدعم المجتمعي وتسليط الضوء على قضية الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها.

وقدمت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة علا أبو سكر، شكرها للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، ولإدارات المركز على تفاعلهم بشكل إيجابي في هذا الحدث الذي يبرز من خلاله دور المملكة الريادي في مجال حقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم، وبما يكفل لهم جميع حقوقهم والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة الغالية في المجتمع.

يذكر أن المركز يحتفل بهذه المناسبة كل عام ليسهم في التوعية بحقوق هذه الفئة الغالية ضمن رسالته في مجال التصدي لقضية الإعاقة والحد من انتشارها.

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم العالمي للإعاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" ينظم ندوات وورشًا تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة
سبق

ينظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هذا العام العديد من الدورات والندوات والبرامج التدريبية والفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر 2020.

وتعدّ مشاركة المركز في الأنشطة ضمن برامجه لتوعية المجتمع وحشد الدعم المجتمعي وتسليط الضوء على قضية الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها.

وقدمت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة علا أبو سكر، شكرها للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، ولإدارات المركز على تفاعلهم بشكل إيجابي في هذا الحدث الذي يبرز من خلاله دور المملكة الريادي في مجال حقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم، وبما يكفل لهم جميع حقوقهم والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة الغالية في المجتمع.

يذكر أن المركز يحتفل بهذه المناسبة كل عام ليسهم في التوعية بحقوق هذه الفئة الغالية ضمن رسالته في مجال التصدي لقضية الإعاقة والحد من انتشارها.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
05:56 PM

"إغاثي الملك سلمان" ينظم ندوات وورشًا تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة

ضمن برامج المركز لتوعية المجتمع بمسبباتها وطرق التصدي لها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
30

ينظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة هذا العام العديد من الدورات والندوات والبرامج التدريبية والفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر 2020.

وتعدّ مشاركة المركز في الأنشطة ضمن برامجه لتوعية المجتمع وحشد الدعم المجتمعي وتسليط الضوء على قضية الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها.

وقدمت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة علا أبو سكر، شكرها للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، ولإدارات المركز على تفاعلهم بشكل إيجابي في هذا الحدث الذي يبرز من خلاله دور المملكة الريادي في مجال حقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم، وبما يكفل لهم جميع حقوقهم والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة الغالية في المجتمع.

يذكر أن المركز يحتفل بهذه المناسبة كل عام ليسهم في التوعية بحقوق هذه الفئة الغالية ضمن رسالته في مجال التصدي لقضية الإعاقة والحد من انتشارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,276
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,059
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,734

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة