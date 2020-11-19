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"طارق أبو زينب": أعز الله الملك سلمان.. 6 أعوام تُقدم السعودية دروسًا للعالم

قال لـ"سبق": حربٌ ضد الفساد وتنميةٌ يسود معها عدل وأمان وإنجازات اقتصادية

أكد الإعلامي اللبناني، رئيس جمعية "قل لا للعنف" اللبنانية، طارق أبو زينب، أن الاحتفال بمرور 6 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، لا يقتصر على المملكة العربية السعودية فقط؛ بل حتى للأمة العربية والإسلامية.

وقال في حديث لـ"سبق": "ينقضي عام ويأتي عام جديد ليسطر في صفحات التاريخ المشرق إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي يحققها بفضل إنسانيته وحكمته وحنكته التي عززت دور المملكة العربية السعودية في الشأن المحلي والإقليمي والدولي على كل الأصعدة؛ حيث جاءت هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، ورغم أزمة جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، وأكثر الحكومات في الأزمات تبيع شعوبها لتبقى؛ إلا حكومة المملكة العربية السعودية، باعت كل شيء من أجل راحة شعبها والمقيمين على أرضها؛ لتعزز قيمة الإنسان".

وأضاف: "6 سنوات والإنسانية السعودية وأصداء دين الإنسانية والسلام في كافة بقاع الدنيا.. 6 سنوات والحرب ضد الفساد وحرص القيادة السعودية على الوقوف في وجه كل فاسد كائنًا من كان، ليدوم الاقتصاد والتنمية المستدامة ويسود العدل والأمن والأمان.. 6 سنوات والقطاع الاقتصادي ضمن أبرز القطاعات في المنطقة وقد شهدت المملكة العربية السعودية العديد من الإنجازات، وتبوأت المملكة العربية السعودية مراكز عالمية في العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الجهات العالمية المتخصصة في المجالات الاقتصادية، وأيام قليلة على انطلاق قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بقيادة المملكة العربية السعودية وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً".

واختتم: "6 سنوات أعزك الله من إنسان أيها الملك سلمان، وها هي السعودية العظمى تُقدم درسًا للعالم في احترام الإنسان، وتظل السعودية صاحبة العطاء التي اتخذت مكانها في مقدمة الدول التي تقدم مساعداتها الإنسانية والإغاثية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجميع شعوب العالم؛ لتكرس جهودًا مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر وتدرك قيمة الإنسان.

الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طارق أبو زينب": أعز الله الملك سلمان.. 6 أعوام تُقدم السعودية دروسًا للعالم
سبق

أكد الإعلامي اللبناني، رئيس جمعية "قل لا للعنف" اللبنانية، طارق أبو زينب، أن الاحتفال بمرور 6 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، لا يقتصر على المملكة العربية السعودية فقط؛ بل حتى للأمة العربية والإسلامية.

وقال في حديث لـ"سبق": "ينقضي عام ويأتي عام جديد ليسطر في صفحات التاريخ المشرق إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي يحققها بفضل إنسانيته وحكمته وحنكته التي عززت دور المملكة العربية السعودية في الشأن المحلي والإقليمي والدولي على كل الأصعدة؛ حيث جاءت هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، ورغم أزمة جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، وأكثر الحكومات في الأزمات تبيع شعوبها لتبقى؛ إلا حكومة المملكة العربية السعودية، باعت كل شيء من أجل راحة شعبها والمقيمين على أرضها؛ لتعزز قيمة الإنسان".

وأضاف: "6 سنوات والإنسانية السعودية وأصداء دين الإنسانية والسلام في كافة بقاع الدنيا.. 6 سنوات والحرب ضد الفساد وحرص القيادة السعودية على الوقوف في وجه كل فاسد كائنًا من كان، ليدوم الاقتصاد والتنمية المستدامة ويسود العدل والأمن والأمان.. 6 سنوات والقطاع الاقتصادي ضمن أبرز القطاعات في المنطقة وقد شهدت المملكة العربية السعودية العديد من الإنجازات، وتبوأت المملكة العربية السعودية مراكز عالمية في العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الجهات العالمية المتخصصة في المجالات الاقتصادية، وأيام قليلة على انطلاق قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بقيادة المملكة العربية السعودية وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً".

واختتم: "6 سنوات أعزك الله من إنسان أيها الملك سلمان، وها هي السعودية العظمى تُقدم درسًا للعالم في احترام الإنسان، وتظل السعودية صاحبة العطاء التي اتخذت مكانها في مقدمة الدول التي تقدم مساعداتها الإنسانية والإغاثية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجميع شعوب العالم؛ لتكرس جهودًا مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر وتدرك قيمة الإنسان.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
09:04 AM

"طارق أبو زينب": أعز الله الملك سلمان.. 6 أعوام تُقدم السعودية دروسًا للعالم

قال لـ"سبق": حربٌ ضد الفساد وتنميةٌ يسود معها عدل وأمان وإنجازات اقتصادية

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فهد العتيبي - الرياض
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أكد الإعلامي اللبناني، رئيس جمعية "قل لا للعنف" اللبنانية، طارق أبو زينب، أن الاحتفال بمرور 6 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، لا يقتصر على المملكة العربية السعودية فقط؛ بل حتى للأمة العربية والإسلامية.

وقال في حديث لـ"سبق": "ينقضي عام ويأتي عام جديد ليسطر في صفحات التاريخ المشرق إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي يحققها بفضل إنسانيته وحكمته وحنكته التي عززت دور المملكة العربية السعودية في الشأن المحلي والإقليمي والدولي على كل الأصعدة؛ حيث جاءت هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، ورغم أزمة جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، وأكثر الحكومات في الأزمات تبيع شعوبها لتبقى؛ إلا حكومة المملكة العربية السعودية، باعت كل شيء من أجل راحة شعبها والمقيمين على أرضها؛ لتعزز قيمة الإنسان".

وأضاف: "6 سنوات والإنسانية السعودية وأصداء دين الإنسانية والسلام في كافة بقاع الدنيا.. 6 سنوات والحرب ضد الفساد وحرص القيادة السعودية على الوقوف في وجه كل فاسد كائنًا من كان، ليدوم الاقتصاد والتنمية المستدامة ويسود العدل والأمن والأمان.. 6 سنوات والقطاع الاقتصادي ضمن أبرز القطاعات في المنطقة وقد شهدت المملكة العربية السعودية العديد من الإنجازات، وتبوأت المملكة العربية السعودية مراكز عالمية في العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها الجهات العالمية المتخصصة في المجالات الاقتصادية، وأيام قليلة على انطلاق قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بقيادة المملكة العربية السعودية وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً".

واختتم: "6 سنوات أعزك الله من إنسان أيها الملك سلمان، وها هي السعودية العظمى تُقدم درسًا للعالم في احترام الإنسان، وتظل السعودية صاحبة العطاء التي اتخذت مكانها في مقدمة الدول التي تقدم مساعداتها الإنسانية والإغاثية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجميع شعوب العالم؛ لتكرس جهودًا مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر وتدرك قيمة الإنسان.

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