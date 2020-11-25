رئيس إنستجرام يدافع عن استدراج منصته للأطفال أمام الكونجرس الأمريكي

في أعقاب ما كشفته موظفة سابقة في فيسبوك عن مخالفات جسيمة

وافق رئيس إنستجرام، آدم موسيري، على الإدلاء بشهادته ودفاعه عن الاتهامات الموكلة لمنصته باستدراجها الأطفال والمراهقين، أمام مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي.

ومن المقرر أن يُدلي "موسيري" بشهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ، خلال شهر ديسمبر المقبل؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وسيحاول رئيس إنستجرام -خلال جلسات الاستماع- إبراز سلسلة النظم التي طَبّقتها منصته لحماية الأطفال عبر الإنترنت؛ بحسب تصريحات رئيس اللجنة الفرعية الموكلة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لإنستجرام، السيناتور ريتشارد بلومنتال.

وتأتي شهادة موسيري، في أعقاب كشف الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن، عن مخالفات جسيمة ترتكبها الشركة الأمريكية تجاه الأطفال والمراهقين، وكيف أنها تدفعهم تجاه موضوعات ضارة وقاتلة وتأثيرها سلبي على صحتهم العقلية.

وقال بلومنتال للصحيفة الأمريكية إنه أبلغ إدارة فيسبوك أنها قدمت في السابق شهادة كاذبة أو غير دقيقة فيما يتعلق بمحاولات إخفاء أبحاثها داخليًّا.

وينوي "بلومنتال" إلزام "موسيري" بجعل خوارزميات التصنيف والتوصية في إنستجرام شفافة؛ حتى يتمكن الخبراء من النظر فيما إذا كانت المنصة تروج للمحتوى الذي قد يكون ضارًّا أم لا.

ولفت السيناتور الأمريكي إلى أن مسؤولي "سناب شات" و"تيك توك" و"يوتيوب"، قدموا التزامات مماثلة عقب إدلائهم بشهاداتهم في نفس القضية.