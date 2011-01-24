النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس "تقويم التعليم" يتفقّد أول تطبيق لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محدّدة

تفقّد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أمس، اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية المنعقدة لأول مرة في المملكة، بمقر الاختبارات في جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضح زمان؛ أن اختبارات الرخص المهنية للمعلمين تُعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محدّدة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وتُعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وتمّ إعداد الاختبار لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون من قسميْن؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصُّصي.

وبيّن أن الهدف من تطبيق هذه الاختبارات هو الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- وتماشياً مع رؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، وتمثل نقطة مهمة في تاريخ التعليم في المملكة، وفي دعم وظيفة المعلم وتحوّلها إلى مهنة احترافية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بعمل التجهيزات اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتطبيق الاختبارات التي تُعقد في المقار الموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها؛ لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتقدمين للاختبار، بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف، أن التخصّصات المشمولة في الاختبارات التخصّصية للرخصة المهنية رُوعيت في بناء معاييرها المهنية التخصصية، والاختبارات المناسبة لمستوى التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي، أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، وهي تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي "بكالوريوس" فما فوق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس "تقويم التعليم" يتفقّد أول تطبيق لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية
سبق

تفقّد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أمس، اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية المنعقدة لأول مرة في المملكة، بمقر الاختبارات في جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضح زمان؛ أن اختبارات الرخص المهنية للمعلمين تُعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محدّدة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وتُعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وتمّ إعداد الاختبار لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون من قسميْن؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصُّصي.

وبيّن أن الهدف من تطبيق هذه الاختبارات هو الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- وتماشياً مع رؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، وتمثل نقطة مهمة في تاريخ التعليم في المملكة، وفي دعم وظيفة المعلم وتحوّلها إلى مهنة احترافية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بعمل التجهيزات اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتطبيق الاختبارات التي تُعقد في المقار الموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها؛ لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتقدمين للاختبار، بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف، أن التخصّصات المشمولة في الاختبارات التخصّصية للرخصة المهنية رُوعيت في بناء معاييرها المهنية التخصصية، والاختبارات المناسبة لمستوى التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي، أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، وهي تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي "بكالوريوس" فما فوق.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
01:18 PM

رئيس "تقويم التعليم" يتفقّد أول تطبيق لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محدّدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,057

تفقّد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أمس، اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية المنعقدة لأول مرة في المملكة، بمقر الاختبارات في جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضح زمان؛ أن اختبارات الرخص المهنية للمعلمين تُعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محدّدة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وتُعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وتمّ إعداد الاختبار لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون من قسميْن؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصُّصي.

وبيّن أن الهدف من تطبيق هذه الاختبارات هو الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- وتماشياً مع رؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، وتمثل نقطة مهمة في تاريخ التعليم في المملكة، وفي دعم وظيفة المعلم وتحوّلها إلى مهنة احترافية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بعمل التجهيزات اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتطبيق الاختبارات التي تُعقد في المقار الموزعة على مدن المملكة ومحافظاتها؛ لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتقدمين للاختبار، بالتعاون مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف، أن التخصّصات المشمولة في الاختبارات التخصّصية للرخصة المهنية رُوعيت في بناء معاييرها المهنية التخصصية، والاختبارات المناسبة لمستوى التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي، أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، وهي تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي "بكالوريوس" فما فوق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,552
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة