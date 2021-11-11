النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف الاجتماع التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية

خلال الفترة 14-16 نوفمبر.. ويناقش الأنشطة المختلفة وعددًا من الاقتراحات

تستضيف جامعة الأمير محمد بن فهد، خلال الفترة من 14-16 نوفمبر الحالي، اجتماع المجلس التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية، برئاسة رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وحضور الأمين العام للاتحاد، الدكتور عمرو عزت سلامة، وبمشاركة رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة تحت مظلة الاتحاد.

ويناقش المشاركون في الاجتماع مختلف نشاطات الأمانة العامة للاتحاد خلال المراحل السابقة والحالية، وطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد، والندوات والمؤتمرات التي يعقدها، ومكان وزمان انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد، إضافة إلى العديد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتناول واقع الجامعات العربية الحالي والمستقبلي.

ويناقش المجلس عددًا من المقترحات المدرجة؛ من بينها مقترح النظام الأساسي لجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي، والتي حددت قيمتها ب 250 ألف دولار، وهي الجائزة التي أطلقتها الجامعة خلال مؤتمر الاتحاد في دورته الـ 53 والذي استضافته الجامعة في العام الماضي.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عموما.

ويناقش المجلس مقترح إنشاء مجلس التنمية المستدامة، ومجلس المسؤولية المجتمعية، ومجلس الشباب للجامعات العربية

ويطلع أعضاء المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول جائزة أفضل رسالة دكتوراه، وأفضل رسالة ماجستير للدورة الـ 54، كما يطلع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة اتحاد الجامعات العربية والطلبات المقدمة من الجامعات لاستضافة المؤتمر المقبل.

وعلى هامش هذا الاجتماع يتعرف أعضاء المجلس على الإنجازات المتعددة التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها وحتى الآن، إضافة إلى مختبرات الجامعة المختلفة ومرافقها المتعددة.

ورحب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، من جهته، بجميع المشاركين في هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن استضافة الجامعة لهذا الاجتماع تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للجامعة، إضافة إلى مسؤوليتها تجاه التعليم العالي في الوطن العربي، ومساهمتها في تعزيز دور التعليم العالي فيه.

ولفت إلى أن المجلس سوف يناقش خلال هذا الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، بالإضافة إلى أنشطة الاتحاد المختلفة وعدد من الاقتراحات والمبادرات، والتي نأمل أن تكون انطلاقة لتحقيق أهداف الاتحاد المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف الاجتماع التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية
سبق

تستضيف جامعة الأمير محمد بن فهد، خلال الفترة من 14-16 نوفمبر الحالي، اجتماع المجلس التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية، برئاسة رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وحضور الأمين العام للاتحاد، الدكتور عمرو عزت سلامة، وبمشاركة رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة تحت مظلة الاتحاد.

ويناقش المشاركون في الاجتماع مختلف نشاطات الأمانة العامة للاتحاد خلال المراحل السابقة والحالية، وطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد، والندوات والمؤتمرات التي يعقدها، ومكان وزمان انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد، إضافة إلى العديد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتناول واقع الجامعات العربية الحالي والمستقبلي.

ويناقش المجلس عددًا من المقترحات المدرجة؛ من بينها مقترح النظام الأساسي لجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي، والتي حددت قيمتها ب 250 ألف دولار، وهي الجائزة التي أطلقتها الجامعة خلال مؤتمر الاتحاد في دورته الـ 53 والذي استضافته الجامعة في العام الماضي.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عموما.

ويناقش المجلس مقترح إنشاء مجلس التنمية المستدامة، ومجلس المسؤولية المجتمعية، ومجلس الشباب للجامعات العربية

ويطلع أعضاء المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول جائزة أفضل رسالة دكتوراه، وأفضل رسالة ماجستير للدورة الـ 54، كما يطلع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة اتحاد الجامعات العربية والطلبات المقدمة من الجامعات لاستضافة المؤتمر المقبل.

وعلى هامش هذا الاجتماع يتعرف أعضاء المجلس على الإنجازات المتعددة التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها وحتى الآن، إضافة إلى مختبرات الجامعة المختلفة ومرافقها المتعددة.

ورحب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، من جهته، بجميع المشاركين في هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن استضافة الجامعة لهذا الاجتماع تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للجامعة، إضافة إلى مسؤوليتها تجاه التعليم العالي في الوطن العربي، ومساهمتها في تعزيز دور التعليم العالي فيه.

ولفت إلى أن المجلس سوف يناقش خلال هذا الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، بالإضافة إلى أنشطة الاتحاد المختلفة وعدد من الاقتراحات والمبادرات، والتي نأمل أن تكون انطلاقة لتحقيق أهداف الاتحاد المختلفة.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
04:04 PM

جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف الاجتماع التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية

خلال الفترة 14-16 نوفمبر.. ويناقش الأنشطة المختلفة وعددًا من الاقتراحات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
0
294

تستضيف جامعة الأمير محمد بن فهد، خلال الفترة من 14-16 نوفمبر الحالي، اجتماع المجلس التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية، برئاسة رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وحضور الأمين العام للاتحاد، الدكتور عمرو عزت سلامة، وبمشاركة رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة تحت مظلة الاتحاد.

ويناقش المشاركون في الاجتماع مختلف نشاطات الأمانة العامة للاتحاد خلال المراحل السابقة والحالية، وطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد، والندوات والمؤتمرات التي يعقدها، ومكان وزمان انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد، إضافة إلى العديد من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتناول واقع الجامعات العربية الحالي والمستقبلي.

ويناقش المجلس عددًا من المقترحات المدرجة؛ من بينها مقترح النظام الأساسي لجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي، والتي حددت قيمتها ب 250 ألف دولار، وهي الجائزة التي أطلقتها الجامعة خلال مؤتمر الاتحاد في دورته الـ 53 والذي استضافته الجامعة في العام الماضي.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عموما.

ويناقش المجلس مقترح إنشاء مجلس التنمية المستدامة، ومجلس المسؤولية المجتمعية، ومجلس الشباب للجامعات العربية

ويطلع أعضاء المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول جائزة أفضل رسالة دكتوراه، وأفضل رسالة ماجستير للدورة الـ 54، كما يطلع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة اتحاد الجامعات العربية والطلبات المقدمة من الجامعات لاستضافة المؤتمر المقبل.

وعلى هامش هذا الاجتماع يتعرف أعضاء المجلس على الإنجازات المتعددة التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها وحتى الآن، إضافة إلى مختبرات الجامعة المختلفة ومرافقها المتعددة.

ورحب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، من جهته، بجميع المشاركين في هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن استضافة الجامعة لهذا الاجتماع تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للجامعة، إضافة إلى مسؤوليتها تجاه التعليم العالي في الوطن العربي، ومساهمتها في تعزيز دور التعليم العالي فيه.

ولفت إلى أن المجلس سوف يناقش خلال هذا الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، بالإضافة إلى أنشطة الاتحاد المختلفة وعدد من الاقتراحات والمبادرات، والتي نأمل أن تكون انطلاقة لتحقيق أهداف الاتحاد المختلفة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة