500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني تصل باكستان

وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس هناك إلى 546.428

قال المستشار الصحي الباكستاني فيصل سلطان: إن بلاده تَلَقّت أول دفعة من جرعات لقاح كوفيد-19، وهي عبارة عن 500 ألف جرعة من شركة "سينوفارم" الصينية، اليوم الاثنين.

وذكر في بيان نُشر على تويتر: "الحمد لله، الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم وصلت.. ممتن للصين ولكل مَن حقق ذلك".

وأضاف المسؤول الصحي الباكستاني قائلًا: "أحيي العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لجهودهم، وسيكونون أول من يحصل على التطعيم".

وكانت باكستان قد بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع، بعدما حصلت الحكومة على 17 مليون جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19، في إطار مبادرة "كوفاكس" لتوزيع اللقاح على الدول الفقيرة؛ وفق "روسيا اليوم".

ووصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في باكستان إلى 546.428؛ بينما توفي 11.683 باكستانيًّا جراء تداعيات الوباء وفق بيانات موقع "وورلدوميترز إنفو" الذي يتابع إحصائيات كورونا في دول العالم.